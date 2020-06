Další kladenský úlovek! Zahraniční trumf přichází na klíčový post

Šestadvacetiletý gólman v uplynulé sezoně působil v Košicích. "Na českém trhu nebyly na postu brankáře příliš zajímavé možnosti," uvedl na webu Rytířů sportovní manažer a trenér David Čermák s tím, že o Košarišťana klub stál už dříve. „To bylo dva roky zpět, když chytal za Nové Zámky. Vloni strávil sezonu v Košicích a měl skvělá čísla a chytal i za reprezentaci," připomněl Čermák.

Co ohromilo Středočechy? V uplynulém ročníku slovenské nejvyšší soutěže byl druhý s průměrem 1,81 obdržené branky na zápas i s úspěšností zákroků 93,37 procenta za Kanaďanem Barrym Brustem ze Slovanu.

Na Slovensku chytal i za Banskou Bystrici, s kterou získal v roce 2017 titul, Liptovský Mikuláš a Nové Zámky. Za poslední dva roky absolvoval také pět utkání v reprezentaci.

S Rytíři se dohodl velmi rychle. „Opravdu to byl rychlý proces. Já ke všemu v těchto dnech nemám moc času, protože prodávám byt a s tím je spojeno mnoho starostí. I proto jsem o Kladnu zatím nestačil ani mluvit třeba s již zmíněným Denisem Godlou," vyjádřil se Košarišťan pro web.

Cítí novou výzvu. „Jsem rád, že si vyzkouším hokej v jiné zemi, těším se na to," pokračoval gólman, který za své přijímá klubové plány. „Do nové sezony půjdu s mnoha očekáváními a věřím, že se nám bude co nejlépe dařit, a že se nám podaří i postoupit do nejvyšší soutěže," uvedl gólman, který bude v jednom týmu s legendárním Jágrem. "Kdo by si s ním nechtěl zahrát, že? To je však jen bonus na novém angažmá. Líbilo se mi jednání s klubem, i nabídka byla velmi seriózní," dodal Košarišťan.