Jágr láká fanoušky: Bude to velký a naprosto jedinečný! Tady jsem ještě nehrál

Za svou bohatou kariéru toho zažil spoustu. Dva vyhrané Stanley Cupy, stejný počet titulů z mistrovství světa i triumf ze zimních olympijských her. O individuálních cenách jako Hart a Art Ross Trophy v NHL, jíž je historicky nejproduktivnějším Evropanem, ani nemluvě. Přesto osmačtyřicetiletý hokejový útočník Jaromír Jágr okusí letos v prosinci něco, co se mu dosud poštěstilo jen jednou. Navíc to tehdy nebylo v rodném Česku.