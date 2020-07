S Chomutovem může být amen, pád do kraje se přiblížil. Co Piráti potřebují?

Už ve středu by mělo být definitivně jasno, jestli hokejový Chomutov bude i v příští sezoně hrát Chance ligu, nebo klub čeká kvůli nesplaceným obřím dluhům sešup do krajské ligy Ústeckého kraje. Jiná varianta není ve hře. Piráti dluží zhruba 60 hráčům, každému z nich nabízejí splatit jen 30 procent, když zbylých 70 procent klubu odpustí. Stačí však nesouhlas jediného hráče s tímto návrhem a Chomutov prvoligovou licenci nedostane. A není příliš pravděpodobné, že by mezi hokejisty panovala stoprocentní shoda.