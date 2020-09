Plekanec extraligu neřeší. Doufejme, že se soutěž dohraje a lidi budou chodit, přeje si kladenský Rytíř

Úspěšný návrat. Hokejový útočník Tomáš Plekanec jako kapitán dovedl v prvním utkání nové sezony Rytíře k jasné výhře. V Chance lize Kladno porazilo nováčka z Kolína 7:1. Útočník s číslem 14 před pár týdny ukončil smlouvu v Brně z rodinných důvodů a vrátil se do míst, kde pomohl vybojovat extraligu. Teď před ním stojí stejný úkol. „Těžce jsem se dostával do tempa, dlouho se nehrálo, půl roku bez zápasu není sranda. Žádná sláva to nebyla, ale to je jedno, vyhráli jsme, jedeme dál,“ odpovídal sedmatřicetiletý forvard, který si připsal tři body za gól a dvě přihrávky.