Rytíř Jágr našel poklad. Chce trumfnout Spartu?

S návratem do extraligy po roční odmlce to hokejisté Kladna myslí vážně. Nejprve na začátku sezony zlákali do kádru svého odchovance Tomáše Plekance, nyní Rytíři přišli s dalším důležitým krokem, který jim pomůže po ekonomické stránce. Majiteli a stále aktivnímu hráči středočeského klubu Jaromíru Jágrovi se po dlouhých šesti letech podařilo najít poklad. Sehnal totiž generálního partnera, kterým se stala společnost Kaufland. V době, kdy kluby počítají každou korunu, je každý takový počin nesmírně důležitý.

S návratem do extraligy po roční odmlce to hokejisté Kladna myslí vážně.

„Každá podpora klubu je důležitá a partnerství s předním obchodním řetězcem je pro nás velice významné. Generální partner nám může výrazně pomoci s postupem do extraligy," neskrývá Jágr nadšení z podpisu smlouvy.

„Pokud navíc do extraligy postoupíme, bude za námi stát minimálně čtyři roky," vypočítává osmačtyřicetiletá hokejová legenda další extra motivaci Kladeňáků v honbě za návratem do tuzemské nejvyšší soutěže.

https://www.facebook.com/RytiriKladno/posts/3896188630408850

Pro Kaufland není Kladno prvním hokejovým subjektem, který se rozhodl podpořit. Vedle Rytířů spolupracuje také s českou reprezentací mužů, žen, mládeže i parahokeje. Zároveň je generálním partnerem projektu Pojď hrát hokej a partnerství uzavřel i s extraligou.

„Spolupráce s Rytíři je pro nás atraktivní v tom, že chceme pomoci tradičnímu hokejovému klubu k návratu mezi elitu. Víme, jaké úsilí vynakládá legendární Jágr a jeho tým pro to, aby se to povedlo. Jsme přesvědčeni, že Kladno by mělo patřit do extraligy," uvedl jednatel společnosti Oliver Gschwendtner.

Kladenský podpis smlouvy s novým generálním partnerem s sebou na sociálních sítí přinesl i několik vtipů. Třeba ten, že Rytíři chtějí trumfnout pražskou Spartu, jejímž generálním partnerem je již od roku 2016 jiný potravinářský řetězec Billa.

https://www.facebook.com/Hokejavsekolemnej/posts/3753108024745427

Facebooková stránka Hokej a vše kolem něj si vypůjčila scénku z české komedie Slunce, seno a pár facek, v níž Helena Růžičková coby Škopková promlouvá k sousedům Konopníkovým. „Si nemysli - když vy přistavíte, tak my to poženeme do štok. Když vy břízolit, tak my kachlíčky. A když vy inženýrku, tak my... to budete koukat!"