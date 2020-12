Jágr se vrací! Dnes nastoupí za Rytíře proti lídrovi

Devět měsíců Jaromír Jágr neodehrál žádný hokejový zápas. Poslední si připsal v extralize 6. března, Kladno prohrálo v Litvínově 2:6 a hrající majitel Rytířů odehrál 19 minut. Po tomto duelu Kladno sestoupilo do první ligy a v probíhající sezoně Chance ligy Jágr ještě nenastoupil. Dnes se to má změnit. Podle informací Sport.cz bude osmačtyřicetiletý útočník připraven v dresu na domácí utkání od 18 hodin s Jihlavou.

„Je těžké říct, jak dlouho ještě budu hrát hokej, protože hra je čím dál těžší. Trochu jsem ztratil drajv, dřív jsem chtěl všem dokázat, že jsem lepší a lepší. Ale chci říct, že tohle rozhodně není poslední rok mé kariéry," uvedl Jágr před třemi týdny pro sportovní server championat.com.

Kladno se nyní pere s marodkou, i to je důvod, proč se má Jágr dnes převléct do dresu. Podle informací Sport.cz by měl nastoupit ve čtvrtém útoku. Odpoledne pak tuto informaci potvrdil i klub.

Jágr v minulé sezoně odehrál v nejvyšší soutěži 38 zápasů a připsal si 29 bodů (15+14) a skončil čtvrtý v klubovém bodování. Nejlepším byl Brady Austin, který odehrál o 14 zápasů více a měl o 14 bodů více.

„Nedal jsem si datum, termín, kdy bych chtěl hrát. Všechno záleží na tom, jestli mi vydrží zdraví, jaká soutěž se bude hrát, jestli se bude hrát jen základní část, nebo i s play off, to je pro mě taky důležitý vědět," pravil Jágr.

V rozehrané prvoligové sezoně patří Kladnu 4. místo, osm bodů ztrácí na Jihlavu, která vévodí tabulce. Pomůže Jágr zdolat lídra?

