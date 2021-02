Kadaň - Kladno 2:3 Jágr se neprosadil. Kladno přesto znovu vyhrálo

Hokejisté Kladna vyhráli v 31. kole první ligy na ledě poslední Kadaně 3:2 a drží v čele tabulky stále jednobodový náskok před Přerovem. Zubři zvítězili v Ústí nad Labem 6:4 a připsali si sedmou výhru za sebou. Postup do play off si zajistily Litoměřice, Vsetín, Sokolov i Slavia, které doplnily Kladno, Přerov, Jihlavu, Vrchlabí, Třebíč a Porubu.

V dresu Kladna poprvé po třech zápasech, v kterých si připsal sedm bodů za gól a šest asistencí, vyšel naprázdno devětačtyřicetiletý majitel Jaromír Jágr. Rytíři ale i bez jeho příspěvku vyhráli počtvrté v řadě.

V Kadani je dostal v 3. minutě do vedení v oslabení Ondřej Machala a ve druhé třetině zvýšil dvěma góly Tomáš Guman. Trhači dokázali v závěrečném dějství zdramatizovat duel díky Matyáši Svobodovi a Tomáši Koblížkovi, který v 53. minutě využil přesilovku. Nakonec ale Kadaň pošesté za sebou nebodovala.

Přerov dotáhl k úspěchu na ledě dvanáctého Ústí nad Labem hattrickem Vlastimil Dostálek. Domácí Slovan, který bojuje o pojistku postupu do play off, šel dvakrát do vedení (1:0 a 3:2), ale i soupeři se povedl dvakrát obrat. Domácí ještě srovnali krok, ale ve 49. a 51. minutě využil početní výhody Dostálek a rozhodl.

#Kladynko v závěru dvakrát inkasovalo a nakonec 😳 se muselo strachovat o výsledek slibně rozehraného zápasu. Z ledu SK Trhači Kadaň ale i tak 💪 veze tři body! #KADvKLA



📝 REPORT: https://t.co/Qi53EMd2He pic.twitter.com/IUo6yDvWUE — Rytíři Kladno (@RytiriKladno) February 27, 2021

Litoměřice zpečetily účast ve vyřazovací části díky výhře na ledě třináctého Frýdku-Místku 5:1. Bylo to pro ně osmé vítězství z posledních devíti utkání. Třemi body za gól a dvě asistence k tomu přispěl Matěj Beran a dvěma trefami Marek Berka. Domácí se prosadili až za stavu 0:5, nenavázali na sérii tří výher a za Ústím nad Labem zaostávají o dva body.

Vsetín vyhrál v Benátkách nad Jizerou 4:1 a o pátém vítězství z uplynulých šesti duelu rozhodl ve druhé třetině i díky dvěma využitým přesilovkám. Domácí klesli po páté prohře bez jediného zisku na 15. místo a stále ztrácejí na postupovou pozici čtyři body.

Sokolov vyhrál nad Vrchlabím 6:4 a uspěl potřetí z posledních čtyř utkání. Baník v 17. minutě vedl už 3:0, potom měl dvakrát i čtyřbrankový náskok. Tři body za dvě branky a jednu asistenci si připsal Patrik Prymula. Vrchlabí nebyl nic platný hattrick Ondřej Matýse a kleslo ze třetího místa na čtvrté.

Stejně tak uspěla potřetí ze čtyř duelů Slavia, která vyhrála v Třebíči 3:1. Zařídil to dvěma góly čtyřiačtyřicetiletý Jaroslav Bednář, který v polovině utkání z trestného střílení získal Pražanům vedení 2:1 a v 50. minutě zpečetil výsledek.

Zaváhání Vrchlabí využila k posunu v tabulce Jihlava, která zdolala Porubu 5:2 a zvítězila potřetí v řadě. Dvěma góly pomohl k úspěchu Dukly Jiří Fronk. Ostravané prohráli počtvrté za sebou.

Zajistit si účast v předkole nedokázal jedenáctý Prostějov, který podlehl doma Havířovu 1:4. Jestřábům chybí k jistotě bod. Havířov se posunul na 14. pozici o čtyři body za Ústím nad Labem.

V souboji nováčků prohrál Kolín na hřišti předposledního Šumperku 2:5 a z 16. místa má stále pětibodové manko na postup do play off.