Račuk doufá, že série výher hostů skončí až v sedmém zápasu v Kladně

Ani na třetí pokus neuspěli hokejisté Kladna doma ve finálové sérii první ligy s Jihlavou a za stavu 2:3 na zápasy musí k návratu do extraligy Duklu dvakrát porazit. Rytíři přitom celou sezonu na domácí ledě kralovali a prohráli až do startu série s Jihlavou pouze jediný z 22 utkání na ČEZ stadionu. A to hned ten druhý v polovině září se Slavií.

V přímém souboji o postup mezi elitu zatím vítězí výhradně hostující týmy. Kladno v Jihlavě ve středu a ve čtvrtek srovnalo na 2:2 a bude doufat, že v úterý na Vysočině bude série dosavadních neúspěchů domácího celku pokračovat.

"Jedeme k nim, doufám, že to tak bude, a sedmý zlomíme," řekl kladenský útočník Marek Račuk. Kladno sice vedlo od 31. minuty po brance Adama Kubíka, ale jinak opět ztroskotávalo na ruském brankáři Maximu Žukovovi, který si připsal 39 úspěšných zákroků.

Brankář Jihlavy Maxim Žukov, Antonín Melka z Kladna a Patrik Čermák z Jihlavy.

Michaela Říhová, ČTK

"Je to těžké. Zápasy jsou hodně podobné. Jihlava hraje dobře do defenzivy, my se tam tlačíme, ale oni dávají více gólů. Na jejich styl v obranném pásmu je pro ně lepší naše užší hřiště, než když je to širší," podotkl Račuk.

Zleva Zachary Frye z Kladna a Tomáš Chlubna z Jihlavy.

"Je to těžké. Gólman moc nevyráží. A když už jo, tak ví, kde puk má, sebere si ho. Je fakt dobrý. Ale my těch šancí máme tolik... I poslední minuty, Džegr (Jaromír Jágr), Rosťa (Marosz) to mohli dát. Ale to je na konci, když tlačíme. My musíme proměňovat šance, když to máme v první dvacetiminutovce. To se nám nedaří," prohlásil Račuk.

Žukov inkasoval dnes pouze jednou a pro něj nešťastně. Puk po Kubíkově bekhendové střele se odrazil o pravé tyče do jeho brusle a za brankovou čáru. "Když střelu vidí, je to střela ze slotu, kdy je připravený, je výborný. Možná na něj platí nečekaná střela, když je skrumáž... Možná je to na něj recept. Ale i šance, které máme, které vidí, musíme proměňovat," uvedl Račuk.

Jaromír Jágr z Kladna (vpravo) v konfliktu s Jakubem Illéšem z Jihlavy.

Důležité bude podle osmadvacetiletého odchovance Teplic bez nervů zvládnout nepříznivý vývoj série. "Určitě je to těžké na psychiku. Cíl nějaký máme, teď nám to o jeden zápas utíká. Na druhou stranu si myslím, že bychom měli být na to připravení. I když výsledek hovoří pro ně, musíme to zvládnout. Věřím, že to tam urveme a v sedmém utkání si rozdáme doma," řekl Račuk, který do Kladna přišel loni z Prostějova.

"Není čas na paniku. Teď jsme zklamání, ale zítra přijdeme znovu do práce a musíme makat a věřit, že to v Jihlavě urveme. Není čas... Nás to trápí teď, ale my to musíme zvládnout. Musíme hodit za hlavu, dobře potrénovat," dodal Račuk.