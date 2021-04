Podle Harkabuse vyhrál šťastnější tým a Dukla pojede do Kladna pro extraligu

"Začali jsme dobře, měli jsme suprovou první třetinu. Škoda, že jsme nepřidali nějaký další gól. Myslím si, že jsme byli jasně lepší. Ve druhé třetině bylo takové hluché místo," řekl Harkabus a litoval, že Dukla ve druhé třetině ztratila vedení a Kladno otočilo na 2:1.

"Trochu smůla, trefili jsme tam hůl u nás v pásmu, odrazilo se jim to přímo mezi kruhy a dali z toho gól a za chvilku druhý. Pak jsme s tím chtěli něco udělat, ale bohužel pro nás tam nic nespadlo a troufnu si říct, že dneska vyhrál šťastnější," uvedl sedmadvacetiletý odchovanec Ústí nad Labem. On sám byl blízko vyrovnání na 2:2 v 52. minutě, kdy v přesilové hře trefil horní tyč.

Zleva Vlastimil Bilčík z Jihlavy, brankář Maxim Žukov a Antonín Melka z Kladna.

Luboš Pavlíček, ČTK

"Sehráli jsme to tam dobře, udrželi jsme se u nich v pásmu. Střílel jsem to křížem, rána to byla možná pěkná, ale do břevna, takže nic z toho," popsal Harkabus situaci. Jihlavě se druhá třetina nepodařila a potom se už marně snažila dohnat ztrátu.

"Nějaká nervozita nebo pocit, že máte extraligu dvě třetiny před sebou, to asi každý v hlavě měl, ale vyhrál šťastnější tým. Kdyby se jim to neodrazilo o té hole, tak je to nedostane na koně a vyvíjelo by se to jinak," podotkl.

Jihlava si přivezla v sérii z Kladna už vedení 2:0 na zápasy, potom i 3:2, ale na vlastním ledě také prokletí ani na třetí pokus neprolomila. "Když to můžete doma ukončit a postoupit do extraligy, tak to mrzí. Ale my nic nebalíme, jedeme na poslední zápas k nim a chceme se vrátit s extraligou," doufá Harkabus.