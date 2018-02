HOKEJ ON-LINE: Jágrmánie pokračuje. Kladno i se slavnou 68 v týmu ale prohrává!

Jágr se po návratu z NHL poprvé představil v dresu Kladna v sobotu v Liberci, kde Rytíři porazili Benátky nad Jizerou 7:2, nová posila a majitel klubu přispěl k výhře třemi asistencemi.

"Přerovský svátek hokeje je tady!" hlásí domácí mužstvo na svých stránkách. Přerovská MEO Aréna je vyprodána, kapacita stadiónu 3 tisíce míst je beznadějně zaplněna. Tři předešlé zápasy těchto soupeřů v probíhající sezóně pokaždé vyzněly lépe pro Zubry.

"Určitě to bude výborný zápas s výbornou atmosférou. Morava je známá tím, že tam je vždycky skvělá atmosféra, ale teď to bude ještě umocněné tím, že s námi jede Džegr. Musíme k tomu přistoupit tak, jako by to byl zápas play off. Musíme tomu dát úplné maximum," řekl pro kladenský klubový web obránce Martin Kehar.