Vary jdou dál! Kladno ještě postup neslaví, Jágr by si mohl zahrát baráž

Hokejisté Českých Budějovic odvrátili konec sezóny, když dokázali přes nepříznivý průběh zvítězit na ledě Kladna 4:2 a stav série v semifinále play off první ligy snížili na 1:3. Útočník a majitel kladenského klubu Jaromír Jágr tak má s ohledem na dnešní porážku šanci připsat si v úterý na jihu Čech v pátém utkání patnáctý start, a pokud se uzdraví, tak zasáhnout i do baráže o extraligu. Karlovy Vary postoupily do baráže o hokejovou extraligu. Slavii porazily i ve čtvrtém semifinálovém utkání první ligy, v pražském Edenu vyhrály 3:0.