Účastník hokejového MS v průšvihu! Sestava v troskách, povolali šestnáctiletého gólmana

V pátek je čeká úvodní zápas světového šampionátu v ledním hokeji proti Německu. Sestava, s jakou však národní tým Itálie vyrazí do boje, bude mít do ideálu zatraceně daleko. Před odletem do Lotyšska totiž museli trenéři kvůli patnácti na koronavirus pozitivně testovaným hokejistům vyměnit téměř celý tým.