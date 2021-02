Pešánova nominace do Švédska: žádný borec z KHL, trio nováčků i velký návrat po třech letech

Že by jeho výběr pro Švédské hokejové hry nebyl překvapivý, se rozhodně říct nedá. Trenér české reprezentace Filip Pešán totiž do nominace pro třetí podnik seriálu Euro Hockey Tour, který se uskuteční od 11. do 14. února v Malmö, nezařadil jediného borce z Kontinentální ligy. Ukázal naopak na tři nováčky - debutu v národním týmu se můžou dočkat brankář Nick Malík, obránce Filip Král a útočník Oscar Flynn.

„Nominace byla ovlivněna situací, kdy jsme nemohli nominovat kluky ze švýcarské ligy ani KHL z důvodu pandemických opatření a logistických problémů. Ostatní výběry sice některé hráče z KHL vzaly, ale pandemické podmínky pro ně jsou rozdílné, a hlavně logistika je jiná než u nás," vysvětlil Pešán.

Nick Malík, který chytal na posledním juniorském MS, však podle všeho bude s týmem jen trénovat. „Potřebovali jsme doplnit dvojici o brankáře, který bude k dispozici v tréninku, a pokud se nestane nic Bartošákovi s Hrachovinou nestane, neměl by zasáhnout do zápasů. Proto jsme jako po trojce nechtěli sahat po nikom, kdo je ve svém klubu ve velkém zatížení," vysvětli Pešán s tím, že Malík sám projevil zájem jet jako trojka a s mužstvem jen trénovat, protože by mu to mohlo pomoct pro příští MS hráčů do dvaceti let.

👥 | Takhle vypadá nominace #narodnitym pro Beijer Hockey Games ve Švédsku! 🦁🇨🇿 Všechny zápasy příští týden odvysílá @sportCT 📺 #jakolev pic.twitter.com/Y5hsmr7CUC — Hokejový nároďák (@narodnitym) February 4, 2021

„Další z nováčků Filip Král z Komety je v poslední době jedním z nejlepších obránců v extralize. Chtěli jsme podpořit jeho výkonnostní vzrůst. Boleslavský Oscar Flynn nám zase dodá rychlost a dravost, kterou na pozici třetí či čtvrté lajně budeme potřebovat," prohlásil Pešán.

V Pešánově 26členném výběru figurují tři brankáři, osm obránců a 15 útočníků. Převahu mají hráči působící v domácí extralize, kterých je hned šestnáct. Početné zastoupení pak mají krajánci z finské nejvyšší soutěže.

Mezi osmičkou povolaných z Liigy jsou brankáři Bartošák s Hrachovinou, obránci Galvas, Klok, Moravčík, Šulák a útočníci Koblížek a Smejkal. Zbylými nominovanými jsou gólman Nick Malík z kanadské juniorské soutěže OHL a útočník švédského Oskarshamnu Ordoš.

Útočník Liberce Michal Birner (vlevo) se po téměř třech letech vrací do reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Kromě tří nováčků se v národním týmu poprvé v aktuálním ročníku objevují i beci David Musil, Němeček, Šulák a forvardi Flek, Tomášek, Matěj Stránský, Petr Holík a Birner.

Právě posledně jmenovaný útočník Liberce je se 63 starty nejzkušenějším hráčem tohoto výběru, do reprezentace se ale zároveň vrací po nejdelší době, takřka po třech letech. Naposledy v ní byl v dubnu 2018.

Program Švédských hokejových her v Malmö Čtvrtek 11. února 15:00 Rusko - Finsko 19:00 Česko - Švédsko (ČT sport) Sobota 13. února 12:00 Finsko - Česko 16:00 Švédsko - Rusko Neděle 14. února 12:00 Rusko - Česko 16:00 Švédsko - Finsko

Zatímco na listopadovém turnaji Karjala v Helsinkách skončili čeští hokejisté druzí, na druhém turnaji aktuální sezony, moskevském Channel One Cupu, obsadili v prosinci poslední čtvrté místo.

I nyní se bude turnaj kvůli koronavirové pandemii konat v uzavřené bublině. Do Malmö se vrací Švédské hry po osmi letech.

Češi nejprve vyzvou ve čtvrtek 11. února od 19:00 domácí výběr Tří korunek, v sobotu je v pravé poledne čekají Finové. Turnaj pak Pešánova družina zakončí v neděli od 12:00 zápasem s Rusy.