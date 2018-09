Sparta ve šlágru zdolala Hradec, také Plzeň hřeje čisté konto. Myšák zlomil rekord

Hokejoví fanoušci se dočkali, nový ročník Tipsport extraligy odstartoval! Úvodní kolo svědčilo více domácím týmům, všechny přitom shodně nastřílely čtyři góly. Plzeň porazila Liberec přesvědčivě 4:0, Zlín zvítězil nad Třincem 4:2, Olomouc zdolala Karlovy Vary 4:1 a Sparta ve šlágru kola přehrála Hradec Králové 4:0. Venku se radovaly pouze Litvínov, který zvítězil 4:3 na ledě Mladé Boleslavi, a Vítkovice po vítězství 2:1 v Pardubicích. Do soboty si musí na první start počkat obhájce titulu Kometa Brno, která touží v tomto ročníku zkompletovat zlatý hattrick. Na úvod ji čeká v 15:30 Chomutov.

Útočník Jan Myšák z Litvínova vytvořil klubový rekord, do utkání nastoupil ve věku 16 let, dvou měsíců a dvaceti dnů.

Denis Kindl dává druhý gól Plzně. Zleva jsou Ladislav Šmíd a brankář Roman Will z Liberce.

Liberec nabídl Plzni hned v úvodní minutě přesilovku pět na tři, čímž vítěz základní části z minulé sezóny pochopitelně nepohrdl. Vojtěch Němec vstřelil úvodní gól nového ročníku soutěže a nažhavení Indiáni si ještě v úvodní třetině vytvořili tříbrankový náskok. Gólman Dominik Frodl pak pochytal všech 23 střel a hned v úvodním kole udržel čisté konto.

Úspěšnou extraligovou premiéru na střídačce Sparty má za sebou německý kouč Uwe Krupp. Všechny královéhradecké střelce eliminoval brankář Matěj Machovský, jenž si připsal hned 44 úspěšných zásahů.

Také Litvínov má na střídačce nového dirigenta, a to Milana Razýma. A rovněž začal sezónu vítězně, přestože v Mladé Boleslavi brzy prohrával. Gerhát však z trestného střílení srovnal a pak si Severočeši vytvořili tříbrankový náskok (4:1), který už domácí nedotáhli. Mezi rekordmany klubu se zapsal litvínovský útočník Jan Myšák, jenž do utkání nastoupil ve věku 16 let, dvou měsíců a dvaceti dnů.

Irgl vedl Hanáky k výhře nad nováčkem

Třígólový náskok hřál po dvou třetinách i hokejisty Zlína, jenže ambiciózní Třinec nehodil flintu do žita. Vystřídal brankáře a dvěma góly během necelé minuty a půl ještě zadělal na drama. Vyrovnat už ale Oceláři nestihli, naopak při hře bez brankáře osm sekund před vypršením šedesáté minuty potvrdil výhru Beranů Kubiš.

Zkušený pardubický forvard Tomáš Rolinek už po 23 sekundách otevřel skóre utkání s Vítkovicemi, jenže další góly už Východočeši nepřidali. Hosté utkání otočili a odvezli si všechny tři body. Další ostřílený útočník Zbyněk Irgl se dvěma trefami podepsal pod výhru Olomouce nad nováčkem z Karlových Varů.