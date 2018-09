Litvínov vládne extralize, mistr selhal v závěru, u dna se krčí Chomutov

Sparta neměla větší problémy s Pardubicemi. Po prvních dvaceti minutách vedla 2:0, v prostřední částí přidala třetí branku a hostům se body hodně vzdalovaly. Nakonec si připsali jen jednu úspěšnou trefu a odjeli domů s porážkou 1:4, což byla v sezóně už třetí.

Zlín v Karlových Varech prohrával, ale prostřední úderná třetina vše změnila. Po čtyřiceti minutách hosté vedli 4:2, poté střelecké hokejky utichly a utkání skončilo 4:2 pro hostující tým.

Liberec byl před zápasem nejhorší v produktivitě - 3 utkání a jen 3 vstřelené góly. Proti Třinci byla situace už jiná. Za 45 minut stihli Tygři vstřelit tři branky. A nebyl konec, domácí nakonec vyhráli 4:1, když pět branek v probíhajícím ročníku nejvyšší soutěže dal tým zpod Ještědu v přesilových hrách.

V rozmezí jedné minuty úvodní dvacetiminutovky padly dva góly ve Vítkovicích, kde hrála v neděli Plzeň. Poté fanoušci museli dlouho čekat na další branku. Ta přišla až v prodloužení a v 63. minutě se o ní postaral David Stach a Indiáni vyhráli 2:1. Domácí poprvé v sezóně ztratili.

Hradec Králové neměl při neděli moc práce s Olomoucí. Kohouti hráli v sobotu a padli s Brnem, o pár hodin poznali další hořkost, domácí vyhráli 4:1.

Tři zápasy a 11 inkasovaných gólů, s takovou vizitkou šla do utkání Mladá Boleslav, která hrála na ledě mistrovské Komety. Až do 54. minuty fanoušci čekali na první branku. K překvapení domácích padla do jejich sítě, hosty poslal do vedení Dominik Pacovský. V poslední minutě potvrdil tři body pro hosty Jakub Klepiš.

Litvínov vstupoval do duelu s Chomutovem jako lídr a nejúspěšnější tým co do počtu vstřelených branek, průměr pět na utkání. Hosté naopak přijeli s nulovým bodovým počinem, potřebovali tedy bodovat, ale opět neuspěli. Domácí dále jedou bez ztráty, připsali si tři body za vítězství 4:1.