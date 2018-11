Kvapil zase bodoval a předstihl Straku! Je to neuvěřitelný, jak jede, pochválil parťáka Lenc

„Marek Kvapil dostal puk k mantinelu, naším úkolem bylo dostat se honem před bránu, protože Marek to tam dává. Jsem rád, že to tak dopadlo," poznamenal Lenc.

Jak sérii Marka Kvapila prožíváte jako spoluhráč? Po dvou třetinách s Karlovými Vary byl bez bodu...

Šancí tam byla spousta, ale bylo to takový zakletý. Celý zápas jsme měli hlavně v hlavách, že chceme vyhrát. A že se podařilo Markovi prodloužit sérii? Gratuluju mu, je to neuvěřitelný, jak jede.

Na jakém čísle se to zastaví?

Bylo by super, kdyby se to nezastavilo. (usměje se) Určitě to však v kabině není téma před každým zápasem. Chceme vždy hlavně vyhrát. A jestli se prodlouží série Marka, tak tím líp.

Marek Kvapil tvrdí, že série ho nevzrušuje, opravdu to tak je?

Myslím, že jo. My se o tom v šatně vůbec nebavíme. Samozřejmě občas je nějaké popíchnutí, ale Marek to nechce komentovat. Ono je kolikrát lepší se tím vůbec nezatěžovat a podívat se na to až na konci a zjistit, že to byla parádní série.

Kouč Filip Pešán pozměnil vaší lajnu, když k vám postavil místo Libora Hudáčka Tomáše Filippiho, jak velká je to pro vás změna?

Tomáš je víceméně technický hráč jako byl Michal Bulíř nebo Libor Hudáček. Ty role jsou tam furt stejný, vyměnili se jen typově podobní hráči. Na nějaké prostory si musíme zvyknout, ale myslím si, že to bude jen lepší a lepší. Zápas s Karlovými Vary byl zase o něco lepší než v Boleslavi, kdy jsme spolu hráli první zápas. Spoluhráče můžu jen chválit, hraje se mi s nimi výborně a věřím, že celý pětce a zároveň celému týmu.

Jak těžkým soupeřem byly Karlovy Vary?

Karlovy Vary mají velice nepříjemný tým, hodně brejkují, na což jsme si museli dát velký pozor. Několikrát nám jejich hráči i ujeli, nějaká přečíslení tam byla, naštěstí to Roman (Will) parádně chytil. I když si myslím, že jsme měli spoustu tutových šancí, jsme rád, že se nám podařilo dát čtyři góly a že jsme vyhráli.