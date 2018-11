První gól proti gólmanovi z NHL? Prostě paráda, radoval se vítkovický Baláž

„Straňas (Šimon Stránský) mi to hezky obloučkem hodil a jel jsem sám na branku. Nezbývalo mi nic jiného, než vystřelit a dát gól," popisoval skromně vítkovický mladík. „Chtěl jsem to trefit mezi nohy nebo do betonu, ať se to odrazí na spoluhráče. Jsem moc rád, že to tam propadlo," upřesnil vzápětí Baláž.

Ve chvíli, kdy se z gólu radoval, možná ani netušil, že si premiérovou trefu v extralize připsal proti gólmanovi, který za svou kariéru stihl 83 zápasů v NHL v dresu Caroliny, Washingtonu a Arizony. „Je prostě paráda dát první gól brankáři z NHL," culil se 174 centimetrů vysoký hokejista.

Na gól sice vítkovický útočník čekal přes rok. Zápasů v extralize za tu dobu ale zase tolik nestihl. V minulé sezoně čtyři, v té aktuální odehrál proti Chomutovu své deváté utkání. „I tak bylo to čekání ale dlouhé. Už bylo načase, aby mi to tam padlo," mínil Baláž, který častěji než ve Vítkovicích hraje za prvoligovou Porubu, kde patří k nejlepším střelcům.

V devatenácti zápasech dal osm gólů a na dalších pět přihrál. V sobotním zápase proti Vsetínu zapsal do statistik dva góly a přihrávku. „To, že můžu hrát dospělý hokej, i když v první lize, mi pomáhá. Můžu se tam vyhrát," řekl Baláž.

Ve Vítkovicích nastupuje nejčastěji ve čtvrtém útoku s dalšími mladíky Jaromírem Pytlíkem (17 let) a Radimem Tomanem (19 let). „Jsou mladí, což je na jednu stranu výhoda, protože je tam vidět živelnost. Ale zase je znát i určitá nezkušenost. Hrají spolu ve čtvrté lajně a plní svou roli velice solidně," pochválil trio mladíků vítkovický asistent Pavel Trnka.