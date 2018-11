Marně jsme bušili do zdi, stýská si po prohře mistra s Olomoucí obránce Bartejs

„Co k tomu říct? Je těžké bodovat, když záhy 0:2 prohráváme," stýská si obránce Komety Tomáš Bartejs. Obhájci titulu se ale přesilovkovým gólem vrátili krátce před první pauzou do zápasu. „Pak se nám povedlo i vyrovnat a měli jsme další šance. Jenže jsme je neproměnili a hosté z brejku rozhodli. V poslední třetině jsme se snažili vynutit si aspoň prodloužení, avšak oni stáli v pěti na modré čáře a my jsme se proti důsledné defenzívě neprosadili. Marně jsme bušili do pevné zdi," štve Bartejse.

Podle trenéra Komety Kamila Pokorného zahráli Brňané dobře pouze v prostřední dvacetiminutovce. „Jen v ní snesla naše hra přísnější měřítko. Zase jsme ovšem doplatili na hloupé útočné fauly. Sami jsme vyloučeními dostali soupeře do pohody. Už v pátek v duelu s Vítkovicemi se musíme vrátit k naší poctivé hře, která nás donedávna zdobila. Všichni si dobře uvědomujeme, že poslední dobou nejsou naše výkony zdaleka optimální," uznal Pokorný.

Moravské derby = jeden z nejvíce strhujících duelů Olomouce v této sezóně. Celou rekapitulaci výhry nad @HCKometa najdete v reportáži, kde jsou i ohlasy kouče JANA TOMAJKA. ➡️https://t.co/Uss7kN8aDd pic.twitter.com/2gtvE5RKXl — HC Olomouc (@hcolomouc) 28. listopadu 2018

Obrovská euforie naopak zavládla po závěrečné siréně v olomoucké kabině. „Vyloupili jsme mistra. Jsme strašně šťastní," směje se obránce Jan Jaroměřský. „Podali jsme v Brně výborný výkon. Nerozhodilo nás ani vyrovnání Komety na 2:2. Velmi dobrým bruslením, rychlostí a agresivitou teď děláme všem extraligovým týmům značné problémy," těší ho.

Jaroměřský připustil, že se Hanáci připravovali na elitní Holíkovu formaci Brna, která obstarává většinu gólů obhájců titulu. „Ale rozhodně jsme si z Holíka, Muellera či Zaťoviče nesedli na zadek. Jsou to taky jen lidi a hrají stejnou soutěž jako my," culí se.

Kouč Olomouce Jan Tomajko pochválil svůj celek za povedený vstup do utkání. „Ve druhé třetině jsme trochu vypadli z role, ale naštěstí se nám podařilo vstřelit za stavu 2:2 z rychlého protiútoku vítěznou branku. Bylo to vyrovnané střetnutí, v němž jsme asi měli trochu lepší pohyb," míní.

Jeho mužstvo Kometu díky triumfu v přímém souboji o šestou příčku v tabulce přeskočilo. „Teď nám to docela šlape, kéž by to vydrželo co nejdéle. Sezona bude ale ještě dlouhá, určitě nepropadáme žádné euforii," tvrdí Tomajko.