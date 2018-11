Šílená úleva, oddechl si po rozdílovém gólu Vítkovicím útočník Komety Hruška

Hodně se vám ulevilo?

Obrovsky. Trvalo to nějaký pátek, než jsem se zase trefil. Bylo to už hrozně nepříjemné. Člověk má pořád v hlavě, že neodvádí to, co se od něj očekává. Takže úleva je to šílená. Kéž by to takhle pokračovalo a já už střílel góly mnohem častěji.

Tentokrát jste získali tři body i bez toho, že by jako tradičně skórovala elitní Holíkova formace...

Je strašně dobře, že se rozstříleli i další. Ale Petr Holík s Martinem Zaťovičem a Peterem Muellerem odehráli znovu super zápas, přestože jim to tam tentokrát nespadlo.

Vyslali jste na vítkovickou branku dvakrát tolik střel, co soupeř na vaši. Byli jste o tolik lepší?

Myslím, že jsme naprostou většinu utkání měli pod kontrolou. Jenže jsme zcela zbytečně nechali Vítkovické snížit na 2:3 a zase jsme začali trochu zmatkovat. Naštěstí jsme ale v závěru těsné vedení udrželi.

Promlouvali vám trenéři po středeční prohře s Olomoucí hodně do duší?

Něco jsme si k tomu pochopitelně řekli. My ovšem sami moc dobře víme, že v poslední době nebyly naše výkony a výsledky zdaleka optimální. V žádném případě však nepanikaříme. Zápasy jdou rychle za sebou a my věříme, že to bude čím dál lepší. Vždyť v sezoně nás čeká ještě dlouhá cesta.

Zatímco ve středu na vás někteří fanoušci pískali, po Vítkovicích si vás vyžádali i na druhou děkovačku. To je velký rozdíl, že?

Tak to chodí. Proti Olomouci jsme hráli blbě, a tak není divu, že někteří diváci dali najevo nelibost. Mají na to právo. Po utkání s Ostravany jsme si to naopak společně užili. Necítím kvůli tomu žádnou hořkost.