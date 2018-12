Třinec znovu dominoval! Hradec senzačně otočil, Liberec přejel Kometu. Pardubice znovu padly

Hokejisté Liberce si ve 24. kole dokonale spravili chuť po páteční porážce s Litvínovem, když porazili Kometu Brno 5:2. Bílí Tygři měli výborný vstup do utkání, v osmé minutě se trefil Valský, na dvoubrankový rozdíl zvýšil do konce první třetiny Doherty.

Domácí byli lepší i ve druhé třetině. Na tříbrankový rozdíl zvýšil z přesilové hry Lenc, naději dala hostům také v početní výhodě branka Bartejse. Klid do domácích řad vrátil přesnou střelou Stříteský.

Úřadujícímu mistrovi nepomohlo ve třetí třetině ani Zaťovičovo bleskové snížení už ve 34. sekundě závěrečné části, poslední slovo patřilo Filippimu, který uzavřel na konečných 5:2.

Bídné Pardubice padly poosmé v řadě

Osmou porážku v řadě si připsali hokejisté Pardubic, když podlehli ve velké formě hrající Olomouci 1:4. Hanáci naopak vyhráli páté utkání za sebou. Hosté vstoupili do utkání lépe, když po brankách Ostřížka a Nahodila vyhráli první třetinu 2:0. Na tříbrankový rozdíl upravil v 38. minutě z přesilovky Jergl a Perníkaři byli na odpis. Naději jim dala branka Bubely o 32 sekund později, na víc to však domácím nestačilo. Poslední ránu do domácí bídy zasadil pro power play Pardubic do prázdné branky Irgl.

Jdeme na to, první zápas dnešního extraligového programu začíná už ve 14:00!

Sledujte na #hokejkaTV a večerní duel mezi Plzní a Třincem na @sportCT 📺#TELH pic.twitter.com/LI3QOI1LEV — Tipsport extraliga (@telhcz) 2. prosince 2018

Vary si poradily s posledním Chomutovem

Po dvou porážkách si připsaly vítězství Karlovy Vary, když porazily poslední Chomutov 2:1. Hosté měli lepší vstup do utkání, když se v 15. minutě prosadil v přesilové hře Sičák. Domácím pro změnu výborně vyšel nástup do prostřední části, když opět v přesilovce vyrovnal Růžička. Klíčový moment zápasu přišel v 39. minutě a postaral se o něj Mikuš. Na jeho branku už Piráti odpověď nalézt nedokázali a zůstávají i po 24. kole poslední.

Zlín vydřel výhru v Boleslavi

Třetí výhru v řadě si připsali hokejisté Zlína, když zvítězili na ledě Mladé Boleslavi 3:2. Po bezbrankové první třetině otevřel skóre zápasu z přesilovky Kulda, v deváté minutě navýšil skóre Gazda. První branku domácích zaznamenal v 32. minutě Vondrka, hostům však do konce prostřední části vrátil dvoubrankový náskok opět Gazda. I druhou přesnou ránu Bruslařského klubu vyslal za Sedláčkova záda Vondrka, na víc to však domácím nestačilo a v tabulce zůstávají dvanáctí, Zlínu patří sedmá příčka.

Hradec přestřílel Vítkovice

Mizerný vstup do zápasu měli hokejisté Vítkovic. Hradec vedl v 9. minutě utkání po brankách Rákose a Vopelky již o dvě branky, Slezané však stihli ve 13. minutě díky Výtiskovi snížit. O vyrovnání se postaral v polovině zápasu z přesilové hry Tybor, stejný hráč zařídil i vedoucí gól domácích, když opět využil výhodu jednoho muže na ledě a po 19 sekundách třetí části poslal Vítkovice do vedení.

#VITvMHK | 0:2 > 4:2 > 4:5! @MountfieldHK vyrovnal na ledě Vítkovic osm sekund před koncem a v nájezdech dokonal obrat! 🤪 (📸 - Petr Kotala) #TELH pic.twitter.com/jvrpka6E8P — Tipsport extraliga (@telhcz) 2. prosince 2018

Vynikající vstup do třetí třetiny potvrdil o 35 sekund později Zdráhal a Slezané vedli již 4:2. Naději dal hostům gólem v 52. minutě Koukal, tvrdý úder pro Vítkovice však přišel osm sekund před koncem, kdy se ve vlastním oslabení prosadil Paulovič. V prodloužení gól nepadl, o bodu navíc se rozhodlo v nájezdech, ve kterých byli úspěšnější hosté.

Lídr z Třince dál válí

V parádních výkonech pokračují hokejisté Třince. Vyhráli i desátý zápas v řadě, když nezaváhali na ledě Plzně a zvítězili 3:0. Ocelářům se povedl vstup do utkání, když už v 5. minutě prostřelil domácího gólmana Frodla Martin Růžička. Na další branku čekali fanoušci až do třetí třetiny a k nelibosti většiny z nich padla opět do domácí branky. Ve 48. minutě se přesně trefil Werek, o tři minuty později vzal Indiánům naději Kovařčík. Třinec vede extraligu s šestibodovým náskokem na Liberec, Plzeň je devátá.