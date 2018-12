Velká posila pro Oceláře! Kundrátek se po deseti letech vrací do Třince

Hlásíme posilu! Po deseti letech se pod Javorový vrací obránce Tomáš Kundrátek!



Osmadvacetiletý bek podepsal smlouvu do konce této sezóny s klauzulí, která hráči umožňuje do 20. ledna za určitých podmínek odejít za lukrativnější nabídkou do zahraničí. pic.twitter.com/W0HF1DJMxA