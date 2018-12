Chomutov nasadil Kevina Klimu, sérii porážek však v Třinci nezastavil

„Možná mi chybělo jen více štěstí. Asi ho potřebuju trochu více," vykládal 21letý útočník. Chomutovu vypomáhá prostřednictvím střídavých startů z prvoligové Kadaně, které šéfuje jeho otec Petr. Jeho rady si ale na cestu do Třince nepřibalil. „Jen mi řekl, ať moc nemyslím a hraju to, co umím. To je všechno," usmál se rodák z americké Tampy.

V utkání nastupoval v první útočné formaci s Jakubem Sklenářem a Vladimírem Růžičkou mladším. „Dostal jsem tady velkou příležitost. A myslím, že to bylo i docela dobré utkání. Bylo to podobné jako v severní Americe, jen se tady trochu více bruslí a hokej je techničtější," popisoval Klima, která na třineckého brankáře Šimona Hrubce vyslal tři střely. „Měli jsme šance i přesilovky. Ale nedokázali jsme se v nich prosadit. Musíme umět šance zakončit gólem," hledal Klima důvody čtvrté porážky Chomutova v řadě.

Kevin Klima z Chomutova si v Třinci odbyl extraligovou premiéru.

Jaroslav Ožana

To, že přijel s posledním týmem extraligy na led lídra, vůbec neřešil. „Já jsem v Evropě nikdy nehrál, tak jsem nevěděl, co mě vlastně čeká. Proto jsem to tak ani nebral, že jsou první," řekl hokejista s českým i americkým pasem.

Flemmingův faul a vyloučení utkání zlomily

Piráti drželi s favoritem krok polovinu utkání. Pak dostal za pozdní dohrání a zranění Milana Doudery pětiminutový trest Flemming a Třinec dlouhou přesilovku využil Werekem. V téže třetině přidali v rozmezí 41 vteřin domácí další dva góly. „Tam jsme to utkání ztratili," uznal Klima, který je šestým členem hokejové rodiny Klímů, jenž zasáhl do nejvyšší české hokejové soutěže.

Josef Klíma starší hrával za Chomutov patnáct let a je pátým nejlepším střelcem klubové historie. Jeho syn Josef Klíma mladší za Trenčín a Vítkovice a jeho dvojčata Lukáš s Tomášem oblékala dres Karlových Varů. Druhý ze synů Josefa Klímy staršího Petr působil v Litvínově, Jihlavě a ve Zlíně.