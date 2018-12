Smutný Oleszův návrat do sestavy. Nechtěná asistence, potrestaný faul a desítka navrch

Hořký návrat do sestavy prožil proti Litvínovu vítkovický kapitán Rostislav Olesz. Po dvou měsících a jednadvaceti vynechaných zápasech znovu naskočil do hry a účastnil se páté vítkovické porážky v řadě, ke které přispěl nechtěnou asistencí na první gól, faulem, po kterém hosté dali třetí gól a desetiminutovým trestem v závěru. Ostravané ani napodruhé v sezoně nedali Litvínovu gól a prohráli 0:3.

„Rozhodl náš špatný vstup do zápasu. Chtěli jsme diktovat tempo a místo toho jsme pořád něco někde naháněli, neměli jsme puk a otvírali jsme obranu. Úvodní třetinu jsme totálně nezvládli," přemítal vítkovický lídr.

Čím si vysvětlujete tak špatný vstup do utkání?

To je těžká otázka. Asi se tam sešlo více faktorů. Úvodní třetinu jsme, co se týče pohybu a nasazení, totálně nezvládli. Ve druhé už to tam bylo, ale v první nebylo vůbec nic a je to o tom, jak se k tomu každý postaví od prvního střídání.

Vítkovice prohrály popáté za sebou. Jak z toho ven?

Zjednodušit to. Prostě smazat co bylo a začít tam, s čím jsme slavili úspěch. Nekomplikovat hokej, ale dostávat to do prostorů, kde jsme dobří a kde můžou vynikat hráči jako Zdrahoš (Patrik Zdráhal), Straňas (Šimon Stránský), Rumen (Ondřej Roman) a další. Využít jejich přednosti. To tam v první třetině vůbec nebylo. Chtěli jsme určovat tempo, ale místo toho jsme pořád něco naháněli, neměli jsme puk a otvírali jsme obranu, do které oni nám chodili do brejků. Těch proher je hodně za sebou. Teď nás čeká pauza, ve které se musíme dobře připravit, naladit se a potom využít každého hráče a jeho předností k tomu, abychom se vrátili na vítěznou vlnu.

Z pohledu statistik vám návrat na led nevyšel. Jak jste ho prožíval vy?

Bylo to složité, po tak dlouhé pauze je těžké to zápasové tempo chytit. Pár věcí tam bylo, ale těžký zápas pro mě. A ještě s porážkou.

Oba první góly byly trochu darované. Před prvním na modré čáře přeskočil puk hokejku, druhý padl ve vaší přesilovce...

Každý sport je o chybách a kdo jich udělá méně, ten obvykle vyhraje. Přeskočení na modré, kdy se to snažil obránce zachytit hokejkou, potom špatný odraz.... Druhý gól jsem neviděl.

Cítil jste se na to, abyste naskočil, nebo to byla hlavně pomoc týmu, kterému se nedaří?

Ne, všechno bylo po konzultaci s doktorem, po trénincích, které jsem absolvoval normálně s týmem. Nemohl bych jít do zápasu, kdybych nebyl v pořádku a vyhýbal se střetům.

Litvínovu jste v této sezoně nedali gól. Jsou vám něčím obzvláště nepříjemní?

Takhle bych to nebral. Rozhodl nástup do zápasu, který, ať už by přijel kdokoliv, musí být úplně jiný. To je to, kde se to prohrálo. Prvních pět minut určitě, pak už se to nabalovalo a navazovalo na sebe.