Třinecká bodová jistota Růžička: Jsem rád, že jsme se revanšovali za sobotu

Bodovou šňůru jste natáhl na osm zápasů. Vnímáte ji?

Cítím se po zranění ze začátku sezony líp a líp. Je ale jedno, kdo gól nebo přihrávku má, chceme hlavně vyhrávat. Hrajeme jako tým a z toho já těžím. Z výborné práce spoluhráčů.

Dneska to bylo o chlup, asistenci vám připsali až dodatečně. Hlásil jste se o ni?

Ne, to ne, to je na nich. Ale měli v tom nějaký zmatek (smích). Byl to těžký zápas a bylo úplně jedno, kdo gól dá, my jsme se chtěli hlavně po včerejšku revanšovat. Ve Vítkovicích jsme si nezasloužili prohrát a nebylo úplně jednoduché to zkousnout. Super výkon dneska.

Obránce Doudera po utkání ve Vítkovicích přiznal, že vás porážka stála hodně sil. Byl jejich úbytek proti Spartě znát?

Bylo to těžké. Včera nás to mohlo poznamenat i psychicky, protože jsme nebyli horší a body jsme jim tam nechali, o to více nás porážka mrzí a štve. Ale jsem rád, že jsme ji vyhodili z hlavy a vyhráli jsme. To je pro nás důležité.

Sparta měla možná nejvíce šancí ve vašich přesilovkách, nebo těsně po nich. Gól dala těsně po jejím skončení, v další vám ujel Smejkal, čím to?

Přesilovky nehrajeme v poslední době vůbec dobře, na tom musíme pracovat.

Poslední vteřiny jste hráli ve čtyřech, byly to těžké chvíle při těsném vedení?

No, musím říct, že úplně jednoduché to nebylo. Ale kluci to sehráli výborně a Spartu jsme k ničemu nepustili.

Ve Vítkovicích jste dali dva góly a měli spoustu šancí, doma zase jenom dva góly. Trochu se v šancích trápíte.

Včera jsme jim vítězství dali, tam jsme dělali spíše chyby. Ne každý zápas nám to tam bude padat. Musíme umět vyhrávat i tak jako dneska, kdy jsme to zvládli na dva góly.

Hned v úterý dohráváte 29. kolo proti Karlovým Varům. Nebude těžké odehrát třetí utkání ve čtyřech dnech?

Doufám, že ne. Zregenerujeme, v pondělí je dobrovolný trénink. Ale já si myslím, že budeme v úterý úplně v pohodě.

Vítězstvím nad Spartou jste se vrátili na první místo, v úterý budete mít šanci Liberci zase odskočit. Bude to dostatečná motivace?

Že jsme první, je super, ale my chceme hlavně vyhrávat. Hlavně proto koukáme jen na to, abychom vyhráli každý další zápas.