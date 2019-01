Zlín získal hned šest posil z první ligy včetně střelce Kanka

„Jedná se o hokejistu s velkými hráčskými zkušenostmi. Je to důrazný útočník, který se umí prosadit i střelecky. Věříme, že díky jeho zralému věku a nesporným zkušenostem nám pomůže. Jsme přesvědčeni, že bude pro nás v extraligových zápasech velkým přínosem," řekl Jiří Šolc, jednatel a sportovní manažer zlínského hokeje.

Pravé křídlo Kanko má na svém kontě i deset zápasů a jeden gól v NHL ze sezony 2005/06 za Los Angeles. Větší příležitost ale v nejlepší hokejové lize světa nedostal, a tak se v roce 2008 vrátil domů. V extralize oblékal dresy Sparty, Třince a Litvínova, naposledy ale tuzemskou nejvyšší soutěž okusil už před třemi lety (za Oceláře).

🔄| V sestavě Beranů se objeví Petr Kanko, útočník se zkušenostmi z @NHL! Dále ve Zlíně mohou nastoupit obránce Antonín Bořuta z Havířova, útočníci Jiří Zdeněk, Jan Dufek z Poruby, Jakub Navrátil a Darek Hejcman z Přerova. #TELHhttps://t.co/ub7wJa05Ym — PSG Berani Zlín (@hokejzlin) 31. ledna 2019

Někdejší mládežnický reprezentant je v probíhajícím ročníku s 18 góly nejlepším střelcem Poruby, které ale po nadějném vstupu do sezony došel dech. Nováček Chance ligy má na postup do play off ztrátu čtrnácti bodů, což už do konce základní části jen těžko smaže.

Kromě Kanka získal Zlín na střídavé starty z první ligy i obránce Antonína Bořutu z Havířova a útočníky Jiřího Zdeňka s Janem Dufkem z Poruby, Jakuba Navrátila a Darka Hejcmana z Přerova.