Liberec se natáhl pro pohár. Chceme ho vyhrát, chceme vyhrát všechno, má jasno Pešán

Brankář hokejových Bílých Tygrů Roman Will zasahuje, do šance se dral třinecký útočník Michal Kovařčík, liberecký obránce Lukáš Derner ho neuhlídal.

Útočník Petr Jelínek střílí druhý gól Liberce do sítě třineckého brankáře Šimona Hrubce. Přihlížejí Vladimír Roth a Ondřej Kovařčík.

Liberecký útočník Jan Ordoš střílí třetí gól do sítě třineckého brankáře Šimona Hrubce.

Šimona Hrubce překonal Krenželok už ve druhé minutě. „Vletěli jsme na ně, dali gól hodně brzy, to jim myslím moc nepomohlo. Pak jsme z přesilovky dali na 2:0 a museli se začít více tlačit dopředu. Oni jsou mančaft, který chce hrát, nechávali ale vzadu díry, což nám sedělo," pokračoval 35letý útočník Liberce, který se s parťáky v útoku Petrem Jelínkem a Janem Ordošem postaral o čtyři z pěti gólů.

Na obvyklého lídra Marka Kvapila zbyla přihrávka na čtvrtou trefu Jaroslava Vlacha. „Ustojíme souboje, Jelen hraje výborně buly, Ordy nám tam lítá a vybojuje hodně kotoučů. Začíná nám to tam teď padat a je jenom dobře, že dala góly i jiná lajna. Blíží se play off, to nám může pomoct," řekl Krenželok.

Jaroslav Ožana, ČTK

Liberec má devět kol před koncem základní části na Plzeň, která díky vítězství nad Vítkovicemi poskočila na druhou příčku, náskok šesti bodů. „Rozhodnuto není. Ještě je ve hře moc bodů. Ale proč nechtít zůstat první, když to máme takto dobře rozjeté?" připomněl Krenželok, že Liberec touží po roční pauze znovu získat Prezidentský pohár. „Dvakrát jsme vyhráli základní část, jednou jsme se pak stali mistry, jednou ne. Chceme ho vyhrát znovu a chceme vyhrát všechno," měl jasno trenér Bílých Tygrů Filip Pešán.

Bitvu o Prezidentský pohár nevzdává ani Třinec. „Ztratili jsme zápas, ale hraje se až do posledního zápasu. Co bude pak, se uvidí," zdůraznil třinecký Erik Hrňa. Oceláře po souboji s lídrem čeká v pátek doma Hradec a v neděli obhájce titulu Brno. „Teď už je jedno, s kým hrajete. Každý zápas je těžký, v každém se hraje o hodně. Do půlnoci se můžeme trápit porážkou, pak ale musíme přepnout na dalšího soupeře," uvedl Hrňa.

Proti Hradci Králové budou hájit třetí pozici. Podobným výkonem by se jim to ale podle asistenta Marka Zadiny nemuselo podařit. „Dostávali jsme góly z brankoviště, dělali jsme spoustu chyb v obranném pásmu. Neobsazovali jsme hráče, prohrávali jsme osobní souboje a celkově jsme silově zaostávali. Dvakrát třikrát jsme nechali hráče před brankou, tam se zápas zlomil. Některé situace jsme nezvládli, Liberec byl lepší tým a zaslouženě vyhrál," povzdychl si Zadina. „Byly tam chyby. Potřebujeme si více pomáhat, čistit předbrankový prostor," nabídl Slovák Tomáš Marcinko návod, jak začít vítězit.