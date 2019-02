Příchod Kováře do Plzně? Celé to tady otočil. Šance, že tu zůstane, je však minimální, ví Straka

"Je to o hlavě a člověk zírá, co udělá příchod jednoho hokejisty. Kovin to tady celé otočil," řekl Straka novinářům po páteční výhře Indiánů na ledě Mladé Boleslavi 4:1, po které se přiblížili vedoucímu Liberci na rozdíl dvou bodů.

Od příchodu hvězdy KHL minulých pěti sezon Plzeň z 25 utkání jen třikrát nebodovala a pouze pětkrát prohrála. "Je fakt, že po příchodu Kovina jsme se nastartovali. Najednou všichni dostali sebevědomí a všichni hrají skvěle," doplnil Straka. Po Kovářově boku opět vládne extralize i Milan Gulaš, který v minulém ročníku kraloval po boku Tomáše Mertla, současného hráče Kunlunu v KHL.

Všichni mají sebedůvěru

"Pokud to zrovna náhodou nevyjde Gulymu s Kovinem, zaskočí druzí. Je krásné vidět, s jakou sebedůvěrou hrají už všichni. A to je pro nás všechny hrozně důležité. Dát gól je schopná prakticky každá formace," pochvaloval si Straka.

"Funguje to, je tam lehkost, pohyb, momentálně je tam úplně všechno včetně štěstí. Díky té pohodě víme, že dokážeme otáčet zápasy. Ale celé se to může změnit, je lepší to moc neprožívat," řekl.

Hokejisté Plzně (zleva): Jan Kovář, Jaroslav Kracík, Jakub Pour a Roman Vráblík oslavují gól na 2:1 proti Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

Plzeň útočí na obhajobu vítězství v základní části, o čemž se Západočechům ještě před Kovářovým návratem ani nesnilo. Tým zářil v Lize mistrů, kde došel až do semifinále, ale v domácí soutěži se mu tolik nedařilo.

Straka: Chceme vyhrát každý zápas

"Chceme vyhrát každý zápas, to je bez debat. Prvním cílem bylo dostat se do čtyřky, tam už asi jsme. Chceme získat co nejlepší umístění. A pokud bude možnost pohár obhájit, budu rád. Když už u toho jsme blízko, proč to nevyhrát. Ale není to nejdůležitější věc, play off je určitě víc," podotkl Straka.

Pochvaloval si i formu brankáře Dominika Frodla, defenzivu, hru v oslabení i zlepšené přesilové hry. Navíc podle něj tým i po úspěšném tažení zůstává pokorný. "Trenéři drží kluky zkrátka, máme krásně vyvážený mančaft - starší zkušenější a mladí borci. Strach o tohle nemám," podotkl Straka.

Zleva Roman Vlach z Karlových Varů, Jan Kovář z Plzně v souboji během západočeského derby.

Slavomír Kubeš, ČTK

Je mu ale jasné, že na příští sezonu Jana Kováře v kádru neudrží. Hvězdný centr se po odchodu ze zámoří, kde se po působení v Magnitogorsku marně snažil prosadit v úvodu tohoto ročníku v NHL v New York Islanders a Bostonu, rozhodl pro návrat do Plzně i v konkurenci lukrativních nabídek ze zahraničí a prodloužil původně krátkodobý kontrakt alespoň do konce ročníku.

"Nevím, co by se muselo stát... Teď žijeme touto sezonou a uvidíme, jak to bude dál vypadat. Ta šance je úplně minimální," komentoval Straka možnost Kovářova setrvání.