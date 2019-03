Matematika přehledně: Co potřebují Sparta, Zlín a Litvínov k předkolu. A jak je to s bojem o Prezidenta

Hned několik tajenek musí rozluštit páteční závěrečné kolo základní části hokejové extraligy. O šestici týmů přímo postupujících do čtvrtfinále už je sice definitivně jasno, stále je však ve hře Prezidentský pohár pro vítěze dlouhodobé fáze sezony, velké drama slibuje i boj o dvě pozice pro předkolo play off, o které se poperou tři mužstva. Co všechno je v 52. kole v sázce?

Z bitvy o Prezidentský pohár úterní prohrou v Litvínově vypadla Plzeň, takže šampionem základní části bude Liberec, nebo Třinec. V lepší výchozí pozici jsou Bílí Tygři. Díky lepší bilanci vzájemných zápasů s Oceláři jim v pátek stačí získat bod na Spartě.

Třinec se na první pozici posune jen v případě, že uspěje v základní hrací době v Mladé Boleslavi a Liberec vyjde v pražské O2 areně bodově naprázdno.

Body ze vzájemných zápasů týmů bojujících o předkolo: Sparta–Litvínov 9:3 Sparta–Zlín 6:6 (skóre 9:11) Zlín–Litvínov 4:8

To boj o poslední dvě volná místa, o která se perou Zlín, Sparta a Litvínov, je zamotanější. Beranům i Pražanům stačí bez ohledu na ostatní výsledky k jistotě desítky bod. Chemici musí k posunu na pozice pro předkolo vyhrát po šedesáti minutách ve Vítkovicích a zároveň doufat, že Sparta nezíská ani bod s Libercem nebo Zlín nebude bodovat doma s Brnem.

Zajímavá situace by nastala, pokud by v pátek Litvínov vyhrál za tři body, Sparta získala jeden a Zlín žádný. V tom případě by se všechny týmy srovnaly na 74 bodech a rozhodovala by minitabulka sestavená ze vzájemných zápasů. Nejhorší bilanci by v ní měl Zlín a do předkola by se nepodíval.

Minitabulka ze vzájemných duelů při shodě na 74 bodech: 9. Sparta 15 bodů 10. Litvínov 11 bodů 11. Zlín 10 bodů

Po úterním kole už je jisté, že šampion posledních dvou sezon Kometa skončí po základní části na pátém místě a ve čtvrtfinále narazí na čtvrtý tým po základní části. A jít na Kometu už ve čtvrtfinále se aktuálně třetí Plzni ani čtvrtému Hradci Králové jistě moc nebude chtít.

Aby Mountfield čtvrtou příčku opustil, musí v pátek vyhrát po 60 minutách v derby v Pardubicích a zároveň spoléhat na pomoc Karlových Varů, že porazí Plzeň za tři body. Pak by na čtvrtý flek spadli právě Indiáni.

Program pátečního 52. kola (začátky v 18:00) Sparta–Liberec Zlín–Brno Vítkovice–Litvínov Mladá Boleslav–Třinec Pardubice–Hradec Králové Plzeň–Karlovy Vary Chomutov–Olomouc

Poslední kolo definitivně určí i vítěze kanadského bodování a nejlepšího střelce. K oběma triumfům má velmi blízko plzeňský útočník Milan Gulaš. V tabulce produktivity má na druhého Marka Kvapila z Liberce čtyřbodový náskok a sahá tak po obhajobě prvenství.

Kanadské bodování 1. Gulaš (Plzeň) 60 bodů 2. M. Kvapil (Liberec) 56 3. P. Holík (Brno) 54

Ještě blíže je pak vítězství mezi kanonýry, protože Kvapil s brněnským Peterem Muellerem na něj ztrácejí pět zásahů.