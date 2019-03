Kdo získá Prezidentský pohár a komu unikne předkolo? Vůjtek, Nový i Antoš se shodli

Dosáhne na Prezidentský pohár pro vítěze základní části hokejové extraligy potřetí za poslední čtyři sezony Liberec, nebo se navzdory dvoubodové ztrátě a horší bilanci vzájemných zápasů bude radovat Třinec? A jak skončí bitva tří týmů o poslední dvě volná místa v předkole play off? Zůstane Černý Petr Litvínovu, Spartě, nebo Zlínu? Obě otázky se pro Sport.cz pokusili zodpovědět uznávaný trenér Vladimír Vůjtek starší, dvojnásobný mistr světa a kladenská legenda Milan Nový a bývalý útočník a dnes televizní spolukomentátor Milan Antoš.

Všichni tři respondenti se shodli nejen na nejlepším týmu po základní části, ale i na mužstvu, které nakonec skončí jedenácté.

Jak tedy podle Vůjtka, Nového a Antoše závěrečné 52. extraligové kolo dopadne?

Program pátečního 52. kola extraligy (začátky v 18:00) Sparta–Liberec Zlín–Brno Vítkovice–Litvínov Mladá Boleslav–Třinec Pardubice–Hradec Králové Plzeň–Karlovy Vary Chomutov–Olomouc

1. Vyhraje Prezidentský pohár Liberec, nebo Třinec?

Vladimír Vůjtek starší: Sparta proti Liberci potřebuje alespoň bod, takže má o co hrát. To ale platí i pro Mladou Boleslav, která před zápasem s Třincem usiluje o posun na sedmé místo. Bude to zajímavé, ale podle mě už Liberec první místo nepustí.

Milan Nový: Vychází mi na to Liberec. Hlavně kvůli jeho dvoubodovému náskoku na Třinec.

Milan Antoš: Liberec jsem viděl hrát v úterý s Vítkovicemi a v posledním kole bych mu věřil víc než Spartě. Tygři hráli rychlý a svižný hokej a na Spartě by měli potvrdit lepší formu a vyhrát Prezidentský pohár.

2. Unikne předkolo play off Litvínovu, Spartě, nebo Zlínu?

Vladimír Vůjtek starší: Tabulka bude po pátečním kole vypadat stejně jako teď. Mimo desítku bude Litvínov.

Milan Nový: Smutek zavládne v Litvínově. Spartě bych předkolo přál, rád na její zápasy chodím. Je to velkoklub a v play off může jít její forma nahoru.

Body ze vzájemných zápasů týmů bojujících o předkolo: Sparta–Litvínov 9:3 Sparta–Zlín 6:6 (skóre 9:11) Zlín–Litvínov 4:8

Milan Antoš: Myslím, že Litvínov to ve Vítkovicích nezvládne, prohraje a zůstane jedenáctý. Proto nakonec bude jedno, pokud zápas s Libercem nezvládne ani Sparta. V desítce zůstane.