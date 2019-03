Eberle jde ve čtvrtfinále proti kamarádům z Hané. Veškerou komunikaci rušíme, směje se

„Bude to pro mě speciální," pokyvuje hlavou křídelník Škody, vždyť na zimním stadionu v Olomouci zná snad každý kout. Tři roky se tu proháněl po ledě a na Hanou si uchoval krásné vzpomínky. Jenže nostalgie teď půjde stranou, byť má v mužstvu řadu kamarádů.

„Trochu se možná vyhecujeme. Už jsem ale klukům říkal, že rušíme veškerou komunikaci a budeme se bavit až po čtvrtfinále," usmívá se Eberle. V kontaktu je hlavně s Petrem Strapáčem a Janem Knotkem, jehož řadí k hlavním postavám týmu. „Je skvělý hráč i persona stejně jako Irgl. Zbyněk má výbornou přípravu a klukům udává směr," nešetří komplimenty.

Martin Gernát z Třince a brankář Plzně Dominik Frodl v utkání 50. kola.

Miroslav Chaloupka, ČTK

O zvýšenou motivaci má postaráno a ani plzeňští spoluhráči nepřijdou v případě úspěchu ve čtvrtfinále zkrátka. „Za postup určitě něco vypíšu, jinak by mě asi zlynčovali," směje se před úvodní bitvou série, která v play off patří k evergreenům. Oba kluby se o účast v semifinále střetnou už potřetí za poslední čtyři roky, pokaždé přitom vyhráli Západočeši 4:1 na zápasy.

„Nečeká nás nic jednoduchého. K Olomouci přistupujeme s respektem, ale nebudeme se schovávat za to, že nejsme favorité," hlásí kladenský rodák. Hýří zdravým sebevědomím, přestože tuší lopotu. Navíc vzájemná bilance z nedávno skončené základní části nahrává do karet Hanákům. Ovládli hned tři ze čtyř duelů. „To nás ještě víc vyhecuje. Všechny ty zápasy byly o trpělivosti, bojovnosti a často o jednom gólu. Takže budeme čekat něco podobného," utrousil komplexní forvard.

Jakub Pour z Plzně mezi litvínovskýmui Janem Ščotkou (vlevo) a Markem Trončinským.

Ondřej Hájek, ČTK

Premiérová sezona na západě Čech mu vychází. V 49 utkáních nastřádal 16 gólů a 12 asistencí. Se Strakou a Kodýtkem vytvořil údernou formaci, která chystá palbu i v play off. „S jídlem roste chuť. Dostáváme víc času na ledě než zkraje sezony a důvěru chceme splácet. Kdo by nechtěl rozhodovat zápasy, každý přece má rád tlak na zádech," připomíná 29letý útočník.

Vedle hokeje přitom nezapomíná na studijní povinnosti. „Píšu diplomku, ale téma si nechám pro sebe. Vy byste to třeba hledali, a to by bylo fiasko," vtipkoval s novináři.