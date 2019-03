Tatarák jsem si nevzal a cítím se dobře, říká chomutovský útočník Raška

Vás nepostihly před zápasem s karlovarskou Energií střevní potíže jako většinu hráčů chomutovského kádru?

Ne, a víte proč? Protože tatarák nejím. Není to moje oblíbené jídlo. Proto jsem si ho v kabině nevzal. Prostě jsem ho nejedl a nevyhledávám ho.

Zaskočily vás následné patálie mužstva?

Nikdo nemohl tušit, co nastane. Bylo na každém z nás, jestli si tatarák dá nebo ne. Mně nic není, proto jsem mohl v pátek hrát. A cítil jsem se dobře.

Nakonec jste byl ústřední postavou utkání s Vary. Jak se k tomu stavíte?

Zbylo nás pár kluků zdravých. Stala se taková situace s marodkou a čekáme na uzdravení týmu. A že jsem dal dva góly, to není jen o mně. Zápas jsme zvládli i díky mladíkům z juniorky a hlavně brankáři Pavlátovi.

Nezávidíte Karlovým Varům, že mají jistou záchranu?

Nevím, co na to mám říci. Hráli jsme s nimi až do pátku pětkrát a čtyřikrát nás Karlovarští porazili. To byl zlom, který rozhodl. My jsme v baráži, Karlovy Vary skončily dvanácté. Můžeme jim pogratulovat a soustředit se na sebe. Věřím, že barážový duben bude náš.

Co soudíte o baráži?

Osobně jsem ji nikdy nehrál. Musíme se nakopnout a máme svůj cíl: udržet extraligu.

Jak prožíváte poslední sezony?

V průběhu té předminulé jsem byl vyměněn z Brna do Chomutova. Loni jsem působil ve Znojmě. Nynější ročník jsem začínal v Třebíči a teď jsem zpátky v Chomutově. Minulost je za námi, v pátek začíná baráž a přejeme si, ať dobře dopadne první zápas s Kladnem i další bitvy.