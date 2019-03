Asi nevidím na levé oko. Teď nesmíš dostat, jinak seš blbec, říkal si Frodl po kuriózním gólu

„Co k tomu říct. Asi nevidím na levé oko, nebo ledař špatně vyrolboval, dvakrát to tam skočilo a mně nechytatelně nad beton. Ne teď vážně, fakt hrozný gól," ušklíbl se dvaadvacetiletý mladík po momentu, který fanouškům uvízne na dlouho v paměti.

Olomouc kuriózním zásahem snížila stav na 2:3 a po zpackaném začátku vycítila šanci na vyrovnání. Domácí příznivci ale Frodla podrželi a ihned po obdrženém gólu skandovali jeho jméno. „Slyšel jsem to a děkuji jim. Říkal jsem si pro sebe: ty vole, teď to nesmíš dostat, jinak seš blbec. A modlil jsem se, aby to v závěru kluci došmrdlali u nich v rohu," oddechl si ryšavý brankář, jenž byl před sobotním duelem krapet nervózní. „Ale po prvním buly to ze mě spadlo. Spíš převládala natěšenost. Vždyť sedmé zápasy jsou nejhezčí, co v hokeji může být," tvrdil Frodl.

Zleva Zbyněk Irgl z Olomouce a Conor Allen z Plzně.

Miroslav Chaloupka, ČTK

V první přestávce hýřil spokojeností. Jeho tým zažil famózní nástup do utkání, který se ukázal jako klíčový. Po necelých jedenácti minutách vedl už 3:0. „Lepší začátek jsme si nemohli přát. Kdybychom pak ve druhé třetině přidali čtvrtý gól, Olomouc by to už zlomilo. Ale jejich gólman zachytal dobře a už nám do branky nic nespadlo," posteskl si.

V úvodní periodě se mezi tyčemi docela nudil, šly na něj pouhé dvě střely. „Pro gólmana to je horší, protože v zápase vůbec není. Čeká, kdy soupeř ujede a bude mít šanci. Zrovna Olomouc dala v sérii plno ušmudlaných gólů. Naštěstí jsme ale první třetinu zvládli skvěle," ulevil si.

Jan Kovář z Plzně a brankář Olomouce Jan Lukáš.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Se spoluhráči po náročné sérii na chvíli odfrkne a ve středu vletí do semifinálových soubojů. Do cesty se Západočechům postaví Třinec. „Bude to hokejovější soupeř než Olomouc, které ale smekám poklonu. Bylo to neskutečných sedm zápasů. Ani jeden nebyl od začátku jednostrannou záležitostí, byly to velké bitvy. Třinec je ofenzívnější, ale je to play off a řezat se to bude taky. Snad jsme se tímhle nakopli a budeme hrát minimálně jako v dnešním sedmém zápase," dodal.