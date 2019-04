Když po jeho ráně rozvlnil kotouč síť, Hovorka se v euforii rozjel k pardubické střídače, na kterou vyskočil a v pokleku na ní přijímal gratulace od spoluhráčů. „To jsou emoce. Když v takhle těžkém zápase dáte gól na 1:0, tak uděláte to, co vás v první moment napadne," culil se po utkání slovenský forvard, který na ledě strávil téměř devatenáct minut, suverénně nejvíc ze všech útočníků Východočechů.

Pro čtyřiatřicetiletého rodáka z Dubnice nad Váhom má baráž speciální příchuť. Ve své kariéře totiž nastupoval za Chomutov i Kladno, tedy týmy, proti nimž nyní o extraligu bojuje za Dynamo. I proto souboje s Rytíři, za které při výluce NHL v sezoně 2012/13 válel pár zápasů i s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem v jednom útoku, hodně prožívá.

Útočník Marek Hovorka ještě v době, kdy válel za Kladno.

Milan Malíček, Právo

„Je to pro mě zajímavé. Vynořují se mi vzpomínky, v Kladně i Chomutově jsem zažil velmi pěkné období. Současná baráž je sice psychicky náročná, daleko víc než play off, ale mě hrozně moc baví a užívám si ji," vykládá Hovorka, jenž do Pardubic přišel v prosinci z Vladivostoku z KHL.

Proti Kladnu Dynamo v neděli přečkalo úvodní desetiminutový tlak domácích a pak už bylo nebezpečnější. „Hráli jsme velmi dobře takticky, do velkých šancí jsme Kladno nepouštěli. Čistili jsme předbrankový prostor a Káca v bráně to zavřel," chválil Hovorka gólmana Kacetla, jenž k nule přišel 34 úspěšnými zákroky.

Brankář Pardubic Ondřej Kacetl.

Michal Krumphanzl, ČTK

„Přitom jsme dobře věděli, jak velkou ofenzivní silou Kladno disponuje, když má ty dva top hráče," narážel na hvězdné útočníky Jaromíra Jágra s Tomášem Plekancem.

„Musím přiznat, že jsme se na ně trošku víc soustředili a vyšlo nám to. Odvážíme si úplně zasloužené vítězství. I když po dvou kolech baráže máme šest bodů, zůstáváme nohama pevně na zemi," přesvědčuje Hovorka.