Dravecký střílel, bránil, chytal a táhl Třinec do finále. Naprostý unikát, chválí brankář Hrubec

„Tenhle zápas, to byla odměna za jeho černou práci, kterou pro nás teď Vlado odvádí. Hraje neskutečně. Je to pro nás velmi důležitý hráč s velkým srdcem," chválil slovenského hokejistu trenér Třince Václav Varaďa.

Původem útočník Dravecký znovu nastoupil v obraně, kde zaskakuje za zraněného kapitána Krajíčka, to mu ale vůbec nepřekáželo v jeho útočných choutkách. První gól, který byl zároveň jeho premiérovým v tomto play off, dal v oslabení, druhý ve hře pět na pět a zvyšoval jím už na 3:0.

Vladimír Dravecký (vpravo) z Třince střílí gól do plzeňské sítě. Zleva přihlížejí Nick Jones z Plzně a brankář Plzně Dominik Frodl.

Jaroslav Ožana, ČTK

Oba góly si byly velmi podobné. Dravecký převzal puk ve vlastním pásmu, projel až před Frodla a nemýlil se. „První gól jsem dal z pozice útočníka v oslabení, podařilo se mi zachytit přihrávku. Ten druhý už jako obránce. Jsem velmi šťastný, že jsem týmu pomohl," svěřil se 33letý Dravecký.

Třinec až v sedmém utkání vstřelil gól jako první, což bylo podle jeho autora klíčové. „Myslím si, že to bylo zásadní pro další vývoj. I další dva góly, které jsme pak přidali," zdůraznil rodák z východoslovenských Košic.

Dva góly během první třetiny vstřelil do plzeňské sítě Ocelář Vladimír Dravecký.

V utkání zvládl úplně všechno. Bránil, útočil, a když bylo v jednu chvíli zapotřebí, vrhl se za stavu 3:1 i za pukem, který po úniku Vojtěcha Němce mířil do třinecké branky. „Upřímně přiznávám, myslel jsem si, že už to je gól. Bavil jsem se pak i s Němou a říkal, že to šlo asi do tyčky. Najednou jsem viděl, že někdo skáče, a myslel jsem si, že si tam puk hodil sám. Když jsem vykoukl, tak puk byl vedle tyčky," popisoval třinecký brankář Hrubec.

„To, jak Vlado hraje, je prostě něco neuvěřitelného. Je to naprostý unikát, v tuto chvíli absolutně nejužitečnější hráč sezony. Nemůže jím být nikdo jiný. Hraje na dvou postech, jsem rád, že mu trenéři nedali moji výstroj, protože tím, jak mu to jde na beku, bych byl bez práce," vykládal třinecký gólman Hrubec.

První gól Plzně. Zleva autor gólu Miroslav Preisinger z Plzně, Erik Hrňa a brankář Šimon Hrubec, oba z Třince v semifinále play off.

Finálová série, v níž se utkají dva nejlepší týmy dlouhodobé části, otevře své brány ve čtvrtek 18. dubna na ledě vítěze základní části Liberce. „Začínáme u nich, to by mohla být trochu výhoda pro nás. Sami jsme se s Plzní přesvědčili, jak ošemetné je začínat doma," nahlédl do blízké budoucnosti Hrubec.