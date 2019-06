Slovenský rebel čeká na poslední šanci. A chce hrát v Česku. Kdo ho angažuje?

Hurá do Česka! Slovenský rebel cítí, že má poslední šanci k oživení kariéry. A i když by mohl třeba čtyřiadvacetiletý hokejista Martin Réway myslet na angažmá ve Švédsku, rád by si zahrál opět českou extraligu. Boreček, který si zahrál na MS 2014 a 2016 působil naposledy ve švédské soutěži Allsvenskan. Tam ale odehrál za tým Tingsryds AIF jen deset utkání. „Chci hlavně hrát. A čím víc, tím lépe. Mám sice nabídku ze Švédska, ale zaměřuji se na Česko. Mám českého agenta a ten má doma lepší kontakty," uvedl slovenský hokejový rebel pro server hokejportal.net.