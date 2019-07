Obránce Kundrátek opět posílí hokejového mistra

Hokejový obránce Tomáš Kundrátek se vrací do Třince, odkud odešel v lednu do Davosu. S úřadujícím mistrem extraligy podepsal devětadvacetiletý český reprezentant smlouvu na tři roky.

Minulou sezonu zahájil Kundrátek v KHL v dresu Kunlunu, odkud na začátku prosince přišel do Třince. S Oceláři si zahrál koncem roku na Spenglerově poháru, kde zaujal zástupce domácího Davosu a do švýcarského klubu přestoupil. Nyní se upsal znovu Třinci, za který hrál extraligu už v letech 2007 a 2008, než odešel do zámoří.

"Jsem rád, že se k nám Tomáš vrátil. Je to kvalitní obránce, který má spoustu zkušeností ze zahraničí i reprezentace a věřím, že nám v sezoně pomůže," uvedl sportovní ředitel klubu Jan Peterek na adresu hráče, který má na kontě i 30 zápasů v NHL za Washington. V KHL nastupoval Kundrátek v minulosti také za Dinamo Riga, Slovan Bratislava a Nižnij Novgorod.

Na jaře byl Kundrátek v přípravě české reprezentace na mistrovství světa na Slovensku, ale do konečné nominace se nedostal.