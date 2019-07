Sparta nepřestává se zbrojením! Přivádí dalšího reprezentanta

Do útoku už během letní přestávky přivedli řadu zvučných jmen, nyní hokejová Sparta hlásí i výraznou posilu defenzivních řad. Po třech sezonách strávených v Kontinentální lize se do pražského klubu vrací reprezentant Adam Polášek. Osmadvacetiletý bek podepsal roční kontrakt s možností odchodu do zahraničí.