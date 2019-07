Udělalo mi radost, v jaké jsem společnosti, libuje si účastník domácího hokejového MS

„Samozřejmě mě to potěšilo. Když se podívám na kapitány, kteří byli v Mountfieldu přede mnou – Jirka Šimánek, Bedýnka (Jaroslav Bednář), Kouky (Petr Koukal) nebo Domino Graňák – tak všechno to byli nebo jsou vynikající hokejisté. To, že jsem v takové společnosti, mi samozřejmě udělalo radost," uvedl pro oficiální stránky Smoleňák, jehož asistenty budou královehradecký odchovanec Radovan Pavlík a navrátilec z KHL Rudolf Červený.

S céčkem na dresu se toho ale pro účastníka domácího světového šampionátu v roce 2015 moc nemění. „Myslím a doufám, že budu na ledě i v kabině pořád stejný. Byla by chyba se najednou měnit a dělat něco jiného, než jsem doposud dělal. Je to čest, ale taky trochu závazek," říká kladenský odchovanec.

Máme nového kapitána a asistenty: "C" bude na dresu nosit bývalý kapitán @narodnitym Radek #Smoleňák, jeho asistenty budou hradecký odchovanec Radovan #Pavlík a navrátilec z KHL Rudolf #Červený 👏https://t.co/JD8Yi4YDmx pic.twitter.com/qxL2wQdhKt — Mountfield HK (@MountfieldHK) July 25, 2019

„Kdo mě za ty roky zná, ví, jaký jsem. I když jsem to písmeno na dresu měl nebo ne, nebyl důvod cokoliv měnit. Kabina tady jako organismus funguje výborně a každý z pětadvaceti kluků, které tady máme, je svým způsobem lídr, kterého potřebujeme. Určitě nejsme tým, který by sázel na jednu kartu, jako to dělají některá jiná mužstva. My sázíme na tvrdou práci celého kolektivu, a tak to bude i nadále," dodává Smoleňák.