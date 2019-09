Boleslav má před extraligou trable. Posila z mistrovského Třince úvod sezony zmešká

Extraligu dobře rozjet, předvádět atraktivní hokej a přilákat na stadion víc fanoušků než loni. Takové jsou cíle hokejistů Mladé Boleslavi pro nadcházející sezonu, která se kvapem blíží. V týmu panuje před ostrým startem pozitivní nálada, byť do úvodní bitvy proti Pardubicím nevyrazí v plné síle. David Cienciala, jedna z letních posil, má potíže s kolenem.

„Když všechno půjde podle plánu, tak s ním počítáme až v půlce října," zvěstoval fanouškům nepříjemnou zprávu trenér Pavel Patera.

Od třiadvacetiletého útočníka si přitom v Bruslařském klubu hodně slibují. Mladík s velkým potenciálem na sebe v posledních sezonách upoutal pozornost v mateřském Třinci. V minulém roce se stal objevem play off, v sedmém čtvrtfinále zaujal husarským kouskem, když se na demolici Pardubic podílel sedmi asistencemi. Důležitou roli sehrál i v dubnovém finále proti Liberci, kde dával důležité góly a pomohl Ocelářům k titulu.

Jenže na první extraligový duel v novém působišti si ještě pár týdnů počká. Na nedávném kempu národního mužstva v Jihlavě si při modelovém utkání proti domácí Dukle pochroumal kolenní vazy. „Komunikovali jsme s lidmi ze svazu v otázce, která se týká finanční kompenzace. Prvotní informace je taková, že náklady na Davidův plat ponese svaz," řekl generální manažer klubu Jan Tůma.

Ztráta šikovného borce mrzí také kapitána Michala Vondrku. „Ani nevím, jak ke zranění došlo, ale mohlo se to stát kdekoliv, i tady na tréninku. Jsou to shody náhod. Jak já tvrdím, všechno zlé je pro něco dobré, prostě to tak asi mělo být," ušklíbl se ostřílený útočník, jenž byl v loňské sezoně nejproduktivnějším hráčem mužstva.