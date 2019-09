„Zápas bude mít zvláštní náboj tím, že hrajeme proti Spartě, kde jsem vyrůstal, a navíc moje paní tam pracuje," líčí bývalý obránce Snopek, jenž odehrál 724 extraligových utkání a má na kontě i tři reprezentační starty v sezoně 2003/2004.

„Žádné napětí mezi námi nevznikne, protože u rodinného stolu jsme si zakázali hokej řešit už během kariéry manžela," usmívá se partnerka, jejíž otec Ivo Haber je bývalý rozhodčí.

Dědeček Zdeněk Haber je dokonce legendou Škody, protože tam hrál, trénoval i funkcionařil. „Moje plzeňské kořeny jsou fakt hluboké, takže hned jak jsem šla poprvé do kabiny, rovnou jsem vypsala klukům speciální odměny za skalp právě tohoto soupeře," líčí Snopková.

Od hokeje je doma klid

„Když se to ve čtvrtek povede, tak se s pokladníkem Pechem domluvím, jestli půjde o nějakou finanční částku tak, aby si hráči mohli udělat posezení, nebo jestli dodám rovnou občerstvení," dodává žena, která se ujala šéfovské role ve Spartě v květnu, kdy klub převzala investiční skupina Kaprain.

Většina manželských párů pracovní problémy často řeší společně. U Snopkových ale platí léta jiná dohoda. „Manžel si chtěl doma od hokeje odpočinout, což jsem vždycky maximálně respektovala. Teď se situace paradoxně otočila, jak jsem já nové práce po čtyřech měsících plná, tak jsem se i s Honzou o tom snažila mluvit. Dostalo se mi odpovědi, že doma se přece o hokeji vůbec nebavíme," říká s úsměvem Snopková.

Manžel tabu potvrzuje. „Hokejová témata jsme v rodině úplně vyautovali, protože bychom se z toho jinak asi zbláznili. Když to řeknu, ne nějak ošklivě, tak mě vlastně nezajímá to, co dělá ona na Spartě a jí není nic do toho, co provádíme my v Plzni," vykládá 43letý Snopek, jenž ukončil hráčskou kariéru před pěti lety.

Snopek: Chci, aby se ženě v práci dařilo

Jeho žena, i když dřív působila v jiných sférách, ať už šlo o manažerskou činnost pro Českou poštu, angažmá na středočeském hejtmanství nebo v rozličných nadačních fondech, doma o práci příliš nemluvila.

„Tenhle standard držíme, i když jsme teď oba ve stejném oboru," připouští generální manažerka Sparty. „Jak ona stála při mně celou dobu, co jsem hrál hokej, tak i já partnerku podporuju a chci, aby se jí v nové práci dařilo. Tohle by měl přece dělat každý manžel," ujišťuje Snopek. Na sázku se ženou tak ani nedošlo.

„Na to nějak nejsme. Samozřejmě ale taky vypisuju svačinku pro hráče, jak je v kabině zvykem, když nastupujeme proti klubu, se kterým jsem byl dřív nějak spojený. Dělám to i na Pardubice, kde jsem strávil nejdelší část kariéry," říká Snopek. „No vidíte, to já ani nevěděla, že i Honza v Plzni něco slíbil, když udělají Spartu," diví se jeho žena.

Pro rodinný rozpočet je ale dobře, že platit bude jen jeden. „První kolo přináší velká očekávání, bude to televizní zápas, ale víc bych to zase nehrotil," míní Snopek s vírou, že výsledek z pražské O2 areny rozpad manželství nepřinese. Ať bude jakýkoli.