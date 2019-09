Spartu v přestřelce dorazil Birnerův hattrick! Tabulce vévodí Karlovy Vary, Kladno je na dně

Kdo by tohle čekal? Po dvou kolech nového ročníku hokejové Tipsport extraligy má plný bodový zisk pouze jediný tým - Karlovy Vary! Západočeši zvítězili v Pardubicích 5:2, další výhru na konto hostujících týmů přidaly Hradec Králové po identické výhře v Kladně, Mladá Boleslav v Olomouci (2:1 v prodloužení) a Vítkovice ve Zlíně 3:2. Dál už v neděli slavili domácí. Liberec v úchvatné bitvě přestřílel Spartu 8:7 v prodloužení, Kometa Brno udolala úřadující mistry z Třince 2:1 po samostatných nájezdech a Plzeň přehrála Litvínov 2:0.

Extraliga v úvodu rozhodně nenudí, především tedy zápasy Sparty. Pražané i ve druhém vystoupení vstřelili sedm gólů, a přesto jim to tentokrát v Liberci k vítězství nestačilo! Po třech minutách a 43 sekundách vyhnali hosté z branky Peterse, to už vedli 3:1. Později 6:2 a ještě 7:3, ale závěr měli Bílí Tygři drtivý.

Skvělý Birner nejprve poslal zápas do prodloužení (to už dochytal i sparťanský brankář Machovský a pustil mezi tyče Sedláčka) a v něm dokonal hattrick i prohru Sparty. Ve dvou dosavadních zápasech sparťanů padlo dohromady 28 (!!!) branek, a to ještě liberecký Hudáček neproměnil ve druhé třetině za stavu 4:7 trestné střílení.

Zatímco diváci v Liberci byli svědky ohnivé přestřelky, v Plzni stačily domácím k pohodlné výhře nad Litvínovem jen dva zásahy. Brankáři Indiánů Dominiku Frodlovi, který jako první v novém ligovém ročníku udržel čisté konto, přitom napočítali jen 11 zásahů. Zlín se proti Vítkovicím vzepjal k obratu a smazal dvougólové manko, výhru hostům však vystřelil v předposlední minutě Šimon Stránský.

Taktickou bitvu předvedli šampioni tří posledních ročníků, v Brně se nakonec radovali domácí po výhře 2:1 v samostatných nájezdech. Rozhodl o ní někdejší třinecký útočník Jakub Orsava. Až v prodloužení přidala druhou výhru v sezoně Mladá Boleslav. Skóre zápasu v Olomouci uzavřel, podobně jako v pátek proti Pardubicím, Lukáš Žejdl.

Na dně tabulky uvízlo Kladno. Bez zraněného lídra a majitele klubu Jaromíra Jágra to zatím nováčkovi nejde, v neděli doma prohrál po nepovedené úvodní třetině s Hradcem Králové 2:5 a ještě nezískal ani bod. Stejně jako Pardubice, které podlehly Karlovým Varům 2:5 a hokejisté z lázeňského města se trochu nečekaně vyhřívají na pozici lídra soutěže.