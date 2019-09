To je pro tebe, Leoši, vzkazuje brankář Komety Vejmelka loučícímu se kapitánovi po triumfu nad Spartou

Bývalý kapitán Brna Leoš Čermák (vlevo) byl před začátkem utkání se Spartou uveden do klubové síně slávy. Druhý zleva je majitel Komety Libor Zábranský. Zprava prezident klubu Egbert Zündorf a dcera dřívějšího kapitána Komety Hana Bubníková.

„Ten ceremoniál byl docela dlouhý, ale on si ho rozhodně zasloužil. Nám pak skvěle vyšel vstup do zápasu. Vstřelený gól hned po půlminutě nás nakopl,“ libuje si brankář Brna Karel Vejmelka, který vychytal první nulu v nové sezoně. „Kluci si skvěle počínali vzadu a dařilo se nám přecházet do nebezpečných protiútoků. Taktiku jsme naplnili snad na sto dvacet procent. Ty tři body jsme vybojovali pro Leoše,“ vzkazuje nedávnému parťákovi.

Svůj premiérový extraligový triumf v základní hrací době na střídačce Komety si užívá i trenér Petr Fiala. „Úvod nám vyšel naprosto parádně. Sparťané poté sice postupně srovnali krok, ale skvělými zákroky nás podržel výborný Vejmelka. Strašně důležité bylo, že jsme ve druhé třetině přečkali čtyři oslabení krátce za sebou. Nedovolili jsme v nich soupeři skoro nic. Těší mě, že se forma týmu zvedá. Jsem ale přesvědčený, že se budeme ještě dál zlepšovat,“ tvrdí.

Brankář Brna Karel Vejmelka při utkání se Spartou.

Václav Šálek, ČTK

Zatímco v předchozích třech kolech nasázeli Pražané soupeřům osmnáct branek, v Brně vyšli střelecky naprázdno. „Bohužel jsme hned zkraje inkasovali docela náhodný gól a dvě třetiny jsme se potom nedostali pořádně do tempa,“ mrzí kapitána Sparty Michala Řepíka. „Ani v početní převaze jsme bohužel nic mimořádného nepředvedli. Až po druhé pauze jsme do toho začali šlapat, avšak Kometa si vedení v závěru zkušeně pohlídala. Byla o něco zarputilejší než my. Nějaké šance jsme si sice vypracovali, ale Vejmelka nás vychytal. Jdeme dál, pečlivě se připravíme na páteční střetnutí v Hradci,“ plánuje Řepík okamžitě.

Sparťanský kouč Uwe Krupp lituje rychlé branky, kterou jeho mužstvo záhy obdrželo. „Bohužel jsme pak museli pořád dohánět gólové manko. Postupně jsme se zvedali, ale koncovka nám nevycházela. Měli jsme i smůlu, trefili jsme tyčku. Druhá branka posunula Brňany definitivně k vítězství. Tvrdě pracovali, byli houževnatější než my. Předčili nás i ve většině osobních soubojů,“ uznává německý trenér Pražanů.