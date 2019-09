Jakmile dostaneme gól, přestaneme hrát a jen na sebe čumíme, zlobil se boleslavský Zohorna

„Je to zklamání. Ale stále je to jen jeden zápas, takže to nehraje žádnou roli. Musíme se soustředit. Jakmile dostaneme gól, přestaneme hrát," zlobil se Radim Zohorna, který v prostřední části vystřelil Bruslařům dvěma trefami náskok 3:2. Hosté však o něj přišli v 57. minutě.

„Sedíme a na střídačce na sebe jen čumíme a nikdo nic neřekne. Místo toho, abychom se povzbuzovali a šlapali dál, koukáme a dostaneme čtvrtého. Pak už se to těžko dohání," doplnil Zohorna.

A autor třetího gólu Bruslařů Jan Stránský se svým parťákem souhlasí. „Když inkasujeme, zaskočí nás to a na chvilku vypadneme. Bohužel na takové situace se musíme lépe připravovat. I když se na střídačce motivujeme, ještě to nezvládáme," všiml si Jan Stránský, který v minulosti dres Bílých Tygrů oblékal.

„Hrál se vyrovnaný zápas. Rozhodně jsme nebyli horším mužstvem. Nezvládli jsme však koncovku. Měli jsme to tam zahrát daleko vyspěleji a taktičtěji," zhodnotil utkání kouč Boleslavi Radim Rulík.

Severočechy nastartovala přesilová hra za sekání Ondřeje Dlapy, který oplácel a holí píchl Jaroslava Vlacha. „K této situaci bych se nechtěl moc vyjadřovat, protože jsem to viděl, a zrovna takový hromotluk, jako je Jarda Vlach... Z mého pohledu to bylo takové lehčí upadnutí a dvě minuty jsme bohužel dostali my," poznamenal Stránský.

Jak to viděli oba koučové? „Za mě to bylo od toho hráče přihraný, ale byl chytrý. Je to však bitkař a ten nepadá. Teď se skácel. Vyprovokoval Dlapu, což k taktice také patří, náš hráč to tam nezvládl," nabídl svůj pohled Rulík. „Píchnutí hokejkou mezi nohy tam bylo a někteří vědí, jak to bolí...," bránil svého hráče domácí stratég Patrik Augusta.

Zleva Lukáš Krenželok z Liberce a Ondřej Dlapa z Mladé Boleslavi.

Radek Petrášek, ČTK

Nejprve využil přesilovou hru liberecký Libor Hudáček, za dvacet vteřin dokonal obrat střelou od modré Jaroslav Vlach.

„Nezvládli jsme finiš. Vím, že Liberec hraje šedesát minut a zápasy dokáže otáčet během posledních vteřin," uzavřel Stránský. Jeho slova zatím v této platí stoprocentně. Čtyřikrát Severočeši prohrávali, čtyřkrát triumfovali. A teď i v prestižním derby s Boleslaví.