Bizarní pokuta pro Jágra! Za co ho trestá disciplinárka?

Může se to zdát jako sebevíc bizarní trest, ale je to fakt! Majitel a útočník hokejistů Kladna Jaromír Jágr musí z rozhodnutí předsedy disciplinární komise extraligy Viktora Ujčíka zaplatit pokutu šest tisíc korun za to, že se rozbruslení před pátečním zápasem v Karlových Varech a o dva dny později doma proti Vítkovicím zúčastnil bez hráčské helmy.