Boleslav smázla Litvínov a vede extraligu! Vládla i Sparta, Pardubice padají na dno. Kometa slaví

Především díky gólové smršti ve druhé třetině rozhodli v 7. kole extraligy hokejisté Mladé Boleslavi o vysoké výhře nad Litvínovem 5:1. Bruslařský klub se navíc dostal do čela extraligové tabulky. V prostřední části dominovali i hokejisté Sparty, kteří zvítězili v Karlových Varech 5:2. První body v sezoně si za výhru nad Pardubicemi 4:3 připisuje Zlín, Perníkáři se naopak propadli na poslední místo. Tři body za vítězství 4:0 v Olomouci slaví i Plzeň a Kometa, která vyhrála 3:2 v Hradci.

Hokejisté Plzně se radují z branky do sítě Olomouce

Třetina hrůzy. Jinak se druhá dvacetiminutovka Litvínova v Mladé Boleslavi nedá nazvat. Bruslařský klub po bezbrankové první části během čtrnácti minut nastřílel díky Kousalovi, Stránskému, Flynnovi, Skalickému a Hrbasovi nešťastným hostům pět branek a rozhodl o svém vítězství. Radost z čistého konta pak Růžičkovi zkazil v 44. minutě Petružálek, na třech bodech pro Boleslav a prvnímu místu v neúplné tabulce, to však již nic změnit nemohlo.

Zleva Jakub Petružálek z Litvínova, brankář Mladé Boleslavi Jan Růžička a Marek Hrbas z Mladé Boleslavi.

Radek Petrášek, ČTK

Sparta rozhodla ve druhé třetině

Na hřištích soupeřů trápící se Spartu poslal do vedení ve 13. minutě Pech, Energie však o dvě minuty později díky Stříteskému vyrovnala. Druhá třetina však patřila jednoznačně Pražanům, kteří po brankách Kaliny, Košťálka, Řepíka a Rouska navýšili skóre na 5:1 a rozhodli o svém vítězství. Kosmeticky skóre upravil domácí Beránek, který snížil na konečných 2:5.

Zlín slaví první body

S brněnskou posilou v brance Markem Čiliakem vstoupili hokejisté Zlína do duelu dvou nejhorších týmů probíhající ročníku proti Pardubicím výborně, když je už po 58 sekundách poslal do vedení Dufek. Domácí svůj náskok díky trefě Tomáše Žižky navýšili na 2:0, hosté však ještě do konce úvodní části hry díky Blümelovi a Tyborovi srovnali.

Gólové hody pokračovaly i ve druhé třetině. Na Okálovu branku hosté opět díky využité přesilovce Kloze reagovali vyrovnáním, přesto odcházeli domácí do šaten s vedením 4:3, když se podruhé trefil Tomáš Žižka. Hosté již vyrovnat nedokázali, prohráli 3:4 a v tabulce se propadli na poslední místo. Zlín naopak poprvé v sezoně bodoval.

Nová posila Zlína Marek Čiliak

Jaroslav Svoboda, ČTK

Frodl vychytal Hanáky

Díky dvěma využitým přesilovým hrám, které využili Pour a Čerešňák vedli hosté po první třetině na Hané 2:0. Že umí Západočeši udeřit i v opačném stavu hráčů na ledě, ukázal v 28. Gulaš, který ve vlastním oslabení zvýšil už na 3:0. I čtvrtá branka hostů padla v nerovnovážném počtu hráčů na ledě, třetí početní výhodu využil svou druhou brankou večera Pour, čisté konto si připsal Frodl, kterému se to povedlo v sezoně už potřetí.

Zleva brankář Olomouce Jan Lukáš a Petr Kodýtek z Plzně radující se z gólu.

Luděk Peřina, ČTK

Kometa vydřela body v Hradci

Ve šlágru 7. kola šli jako první do vedení hosté po přesné trefě Zaťoviče. Domácí stihli díky Perretově brance ve 14. minutě vyrovnat, přesto končili první třetinu s mankem. Postaral se o to 77 sekund před koncem Mueller. Dvoubrankový náskok zajistil hostům v 27. minutě Hruška, Mountfield však ještě do konce prostřední části snížil po Smoleňákově brance na 2:3. Více však již domácí nezvládli a Kometě tak mohla slavit cenné vítězství.