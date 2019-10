Brněnská ostuda! Kometa vybouchla se Zlínem. Jágrovy body nestačily, Sparta slaví

Roli velkého favorita začali hokejisté Třince plnit v sedmé minutě, když svou už sedmou branku v sezoně zaznamenal ve výborné formě hrající Tomáš Marcinko. O tři minuty později však bylo všechno jinak. Díky Koblasovi a Šenkeříkovi hosté skóre otočili a šli do vedení 2:1. Mistr se z šoku probral o čtyři minuty později, kdy gólovou přestřelku první třetiny uzavřel na 2:2. Stránský.

Šestadvacetiletý útočník Ocelářů Matěj Stránský se postaral i o další gól Ocelářů, když v 31. minutě potřetí překonal hostujícího Bednáře. Hosté stihli díky Stříteskému, který se trefil v přesilové hře, skóre vyrovnat. O bodu navíc pro Oceláře tak musel v páté minutě prodloužení rozhodnout až Ondřej Kovařčík.

Schwarz vychytal Kohouty

Po bezbrankové první třetině se ke slovu jako první dostali Liberečtí, které poslal ve 25. minutě do vedení Bulíř. Pojistku přidal v 33. minutě Havlín a Bílí Tygři tak šli do závěrečné dvacetiminutovky s dvoubrankovým náskokem. Hanáci se již na zdramatizovaní duelu nezmohli, domácí gólman Marek Schwarz se tak mohl radovat z čistého konta a výhry 2:0.

Plzeň s Vítkovicemi nezaváhala

Domácí se dostali do vedení v 11. minutě díky Gulaše, který si připsal již svou devátou přesnou trefu v sezoně. Ještě než stačili Indiáni vedení pořádně oslavit, srovnal o 37 sekund později Guman. Plzeň si vzala do konce první části vedení zpět, když hostujícího Svobodu překonal Kodýtek. Ve druhé části navýšil vedení Mertl a Západočeši vedli 3:1. Tři body pro Plzeň pečetil pro pover play hostů do prázdné branky Straka.

Brněnský kolaps

V roli jasného favorita vstupovali do zápasu proti Zlínu hokejisté Komety Brno. Hosté však byli striktně proti. Vše začalo brankou Fryšara, který se trefil ve vlastním oslabení, další dvě rány do sebevědomí domácích přidali do konce třetiny v rozmezí jedenácti sekund ještě Ferenc a Honejsek a Zlín vedl po úvodní třetině už 3:0.

A totální demolice favorita gradovala v prostřední části, kdy zoufalé domácí dorazil čtvrtou brankou Šlahař a svou druhou v utkání Honejsek. Naštvané fanoušky domácí nepotěšili ani čestným úspěchem, ve třetí třetině naopak po trefách Hermana a znovu Šlahaře inkasovali další dvě branky.

Brankář Brna Karel Vejmelka inkasuje druhý gól.

Václav Šálek, ČTK

Přestřelku rozhodl Jarůšek

Hokejisté Litvínova vstoupili do utkání lépe, když je v 5. minutě poslal do vedení Hanzl, favorizovaný Moutfield však během dvou minut vývoj díky Vincourovi a Perretovi otočil a šel do vedení 2:1. Střelecká show však pokračovala ve druhé třetině. Skóre na domácí stranu vrátili Hübl a Lukeš a Litvínov vedl 3:2. Ani to však Vervě nestačilo. Po druhé Vincourově brance a trefě Koukala šli hosté do kabin s těsným vedením 4:3.

Uplynulo pouhých 32 sekund z třetí třetiny, kdy na 4:4 vyrovnal Jánošík. O necelou minutu později však Hradec po Kubíkově trefě znovu vedl. Desátý gól zápasu a vyrovnání na 5:5 však zajistil v 45. domácí Jurčík. Definitivu střeleckým dostihům dal v 58. minutě Jarůšek, který tak rozhodl o vítězství Chemiků 6:5.

Jágr na vše nestačil

První zápas po odvolání Ladislava Lubiny začali domácí dobře, když po Kusého brance z 6. minuty vedli 1:0. Hosté v první minutě druhé třetiny díky Stachově brance, na kterou nahrával Jágr, vyrovnali. Perníkáři však díky Hovorkovi a Poulíčkovi šli do vedení již 3:1. Do konce druhé třetiny svůj druhý bod v utkání a první gól zaznamenala sedmačtyřicetiletá legenda a v přesilové hře snížila na 2:3.

Na více však hosté nedosáhli, Pardubice tak slaví druhé vítězství v sezoně, v tabulce však zůstávají o skóre za Litvínovem a Zlínem na posledním místě.

Denis Godla z Kladna, Radoslav Tybor z Pardubic a Brendon Nash z Kladna.

Josef Vostárek, ČTK

Sparta skolila Boleslav v prodloužení

V první dvacetiminutovce se natěšení fanoušci branky nedočkali a ani ta první je nepotěšila. Skóre zápasu otevřel v 27. minutě Buchtele, Boleslavští však stihli reagovat o čtyři minuty později, když Machovského v brance Pražanů překonal Klepiš. Více branek v normální hrací době už diváci neviděli. O bodu navíc pro hosty tak rozhodlo prodloužení, ve kterém se trefil Kudrna a zajistil tak Spartě výhru 2:1.

Zleva Lukáš Žejdl z Mladé Boleslavi a brankář Sparty Matěj Machovský.

Vít Šimánek, ČTK