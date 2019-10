HOKEJ ONLINE: Růžička slaví první výhru. V Brně se prodlužuje, Jágr a spol. dostávají výprask

Pražané prodloužili vítěznou sérii už na 9 utkání. Duel musely rozhodnout až samostatné nájezdy. Ten rozhodující si připsal hostující Lukáš Pech. Hokejisté Karlových Varů hráli ve Zlíně jako tabulkový favorit. Po vítězství 4:1 zaznamenali třetí výhru v řadě.

Duel pod Ještědem ovládl poměrem 3:2 soubor Vladimíra Růžičky, který porazil liberecké Bílé Tygry.

Utkání v DRFG Areně mezi domácí Kometou a hostujícím Litvínovem dospělo až do prodloužení.

Vítkovice hostí Olomouc. Utkání, které nemá jasného favorita, je také přímým soubojem o devátou příčku. Uspěje produktivní Bukarts, nebo podrží svoji družinu slovenský čaroděj Branislav Konrád?

Do Kladna přijíždí Třinec a čeká se další výborná návštěva. Do působiště Jaromíra Jágra zavítá mistr ligy. Navíc se jedná o klub, který chtěl v minulosti kladenskou modlu získat do svých řad. Po debaklu z úvodního kola (2:6) se budou chtít domácí navíc i revanšovat a ukázat, že můžou hrát vyrovnaně i s Oceláři.

Pardubická renesance zatím nepřichází a od posledního místa dělí hokejisty Dynama pouhý jeden bod. Neshody mezi hráči, trenéry a manažery se neustále dostávají na povrch a samotným hráčům to jednoznačně nepřidává. Do východočeské hokejové „Mekky" navíc zavítala v pohodě hrající Mladá Boleslav, která to navíc na Pardubice extrémně umí. Posledních 5 vzájemných zápasů vyhrála v základní hrací době.