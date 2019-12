HOKEJ ONLINE: Třinec i Litvínov slaví! Pardubice trápí dalšího giganta, Hanáci zatápí Spartě

Do utkání vstoupili lépe plzeňští hokejisté, kteří se dostali do vedení již ve 3. minutě, když se prosadil Matyáš Kantner. Třinečtí však našli bleskovou odpověď. O tři minuty později vyrovnal z přesilové hry Michal Kovařčík. Stejná herní situace a stejný střelec. Třiadvacetiletý útočník Ocelářů se postaral i o druhý gól domácích, když je ve 24. minutě poslal poprvé v zápase do vedení. Definitivní jistotu daly Ocelářům branky Stránského a Martynka ve třetí třetině. Hosté ještě díky Mertlovi vykřesali aspoň teoretickou naději, o tu však přišli v power play, když na konečných 5:2 uzavřel střelou do prázdné branky Dravecký.

Brankář Plzně Dominik Frodl.

Vladimir Pryček, ČTK



Děsivá pětiminutovka Kladna

Až do 47. minuty čekali fanoušci v Litvínově na první gól. Ovšem pak to stálo za to. Verva po Jarůškově brance nastřílela Kladnu během pěti minut další tři góly, o které se postarali Petružálek, znovu Jarůšek a Myšák a rozhodla o osudu utkání. Hosté hrající bez zraněného Jaromíra Jágra se ze šoku neprobrali. O aspoň čestný úspěch se tak postaral 75 sekund před koncem O´Donnell, který upravil na konečných 1:4.

