Kluci jsou ostražití, většina mě zná a vědí, co po nich chci, říká litvínovský kouč Kýhos

Považujete šestibodový zisk Litvínova z posledních tří kol za odraz vaší týdenní práce s mužstvem?

Takhle bych to neviděl. Kluci hráli už předtím dobře. A nepřišel jsem k mužstvu, abych všechno měnil. Na tréninku jsme se zaměřili na určité věci, snažíme se je zdokonalit, a na hře je to snad znát. Nasazení je ale jiné, než zřejmě bylo dříve.

Čím to, že nastal takový posun oproti trenérskému působení klubového šéfa Jiřího Šlégra na střídačce?

Když přijde nový trenér, kluci jsou ostražití. Většina mě zná a vědí, co po nich chci. A jak by dopadli v opačném případě (mírný úsměv).

Co je kromě herních dovedností potřebné pro stabilizaci výkonnosti?

Pracujeme na to, abychom dávali góly. To je smysl hry. A tak k tomu patří i otázka sebevědomí. V klucích byla trošku i křeč, jak se počátek sezony nevyvedl a že se nedařilo. Kdybychom pár zápasů vyhráli a prezentovali se takovým způsobem jako ve vítězných utkáních, hráči si dovolí daleko více.

Zleva Filip Helt z Litvínova, Antonín Melka z Kladna.

Ondřej Hájek, ČTK

V Boleslavi se Litvínov blýskl pěti góly ve třetí části, málem se vám něco podobného povedlo i proti Kladnu. Dokáže být první vstřelený gól v této sérii obrovským impulsem?

Když padne potřebná branka, je to nabuzení. I na naše poměry si vytváříme dost šancí, ale předtím jsme málo stříleli. Chceme hrát až do kuchyně a nepadá to tam. Musí být na ledě větší jednoduchost a tlak do brány.

Zůstává cílem Litvínova jen záchrana, nebo máte i vyšší ambice?

Chceme se co nejvíce vzdálit chvostu tabulky, ale výsledky nedělního kola nám moc nenahrávají. Vypadá to jako když nastala vzpoura dolních mančaftů. Potřebovali bychom udělat nějakou vítěznou šňůru.