Šťastné góly Michala Kovařčíka. Nejprve jej trefil brankář, pak tam šoupl podleďák

Šestkrát v řadě dokázali hokejisté Plzně získat na ledě soupeře alespoň bod. V Třinci ale narazili, přestože to byli oni, kdo šel v utkání 26. kola do vedení. Třinec ale dvěma góly v přesilovkách skóre překlopil a už utkání nepustil.

Výhrou 5:2 Třinec potvrdil, že na domácím ledě je nejlepší v extralize. „Pomohla nám ta první šťastná branka. Po těch předchozích nezdarech tým ukázal, že chce hodně vyhrát," chválil třinecký trenér Václav Varaďa změnu herního projevu oproti zápasu v Liberci.

Třinec tentokrát nenalomil první inkasovaný gól z hole Matyáše Kantnera už ve 3. minutě. Odpověď Michala Kovařčíka přišla za tři a půl minuty a velmi šťastně. Plzeňský gólman Dominik Frodl při pokusu odpálit puk trefil třineckého útočníka, od něhož se černá guma odrazila do branky. „Jenom jsem tam tak dojížděl a ani nevím, co jsem čekal, že udělá. Trefil mě do nohy a už nestihl zareagovat," popisoval jeden z nejsnadnějších gólů v extralize Michal Kovařčík.

Stejný borec ve druhé třetině a znovu v přesilovce po přihrávce Matěje Stránského utkání definitivně překlopil na domácí stranu. „Ani nevím, komu to vlastně Straňas dával, protože za mnou byl ještě Erik (Hrňa). Ale já jsem se pro to natáhl a zametl jsem to do branky. Možná jak se Frodlík vracel, tak trochu nadzvedl beton a byl to takový podleďák no...," culil se mladší z bratrů Kovařčíků.

Hokejisté Třince se radují z branky

Vladimir Pryček, ČTK

Plzeň se do utkání vrátila také v přesilovce. Gól Tomáše Mertla v 56. minutě po jednadvacáté sezónní přihrávce Milana Gulaše na 2:4 už ale přišla pozdě. „Od začátku jsme nestíhali. Třinec byl neustále o krok popředu, lépe bruslil, napadal. A pak rozhodly maličkosti, udělali jsme chybu a oni ji potrestali," popisoval důvody porážky na ledě mistra Vojtěch Budík.

Plzeňský bek měl podíl na obou gólech svého týmu. „Ale radost z toho nemám, protože jsme prohráli. Přitom jsme výborně začali, vedli jsme. Chtěli jsme potvrdit dobrý výkon s Kometou doma. Jenomže jsme nechali Třinec dát dva góly v přesilovce a to rozhodlo," krčil rameny Budík.

Brankář Plzně Dominik Frodl.

Vladimir Pryček, ČTK

Škodovku v utkání přibrzdila zranění dvou centrů. Už v první třetině odstoupil po pádu na mantinel Vojtěch Němec, ve třetí části po zásahu pukem do obličeje zamířil na ošetřovnu i Jaroslav Kracík. „Jarda by měl být v pořádku, zlomeného nic nemá. Němec má poraněné koleno, jak vážné to je teď nevíme," přiblížil bezprostředně po zápase plzeňský trenér Jiří Hanzlík.